Ник Кирьос резко ответил на предложение Федерера объединить ATP и WTA





На вопрос Федерера в «Твиттере», единственный ли он, кто так считает, Кирьос ответил коротко: «Да».



«Кто-нибудь вообще поинтересовался мнением игроков ATP о том, что они думают по поводу слияния с WTA и насколько хорошо это было бы для нас?» — написал австралиец в своём «твиттере».



Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на предложение знаменитого швейцарца Роджера Федерера . Напомним, ранее Федерер сказал , что ATP и WTA в условиях пандемии коронавируса должны объединиться в одну организацию.На вопрос Федерера в «Твиттере», единственный ли он, кто так считает, Кирьос ответил коротко: «Да».«Кто-нибудь вообще поинтересовался мнением игроков ATP о том, что они думают по поводу слияния с WTA и насколько хорошо это было бы для нас?» — написал австралиец в своём «твиттере».