Тони Надаль: Рафаэлю было сложнее тренироваться со мной, чем играть на турнирах

ядя и экс-наставник испанца Рафаэля Надаля Тони признался, что был довольно строг с племянником.«Я был для него настоящей проблемой. Я многого требовал, иногда слишком многого, - приводит слова Тони Надаля Tennis World USA. - Для меня было хорошо, что я был требовательным. Рафа и сам от себя на тренировках требовал того же, что и в финалах.Мне кажется, ему было сложнее тренироваться со мной, чем играть на турнирах. Но именно это позволило ему достичь своего максимума. Я стал лидером благодаря своим талантам и проделанной работе, а также благодаря тому, что всегда полностью погружался в теннис».