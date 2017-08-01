Александр Зверев: Для Федерера, Надаля и Джоковича перерыв в Туре будет преимуществом

Немецкий теннисист Александр Зверев считает, что перерыв в Туре из-за пандемии коронавируса пойдёт на пользу возрастным игрокам.«У Федерера, Надаля и Джоковича достаточно опыта, они точно знают, что им нужно делать, - приводит слова Зверева Sport.es. - После паузы они буду чувствовать свежее. Для возрастных игроков это скорее преимущество. Однако я уверен, что смена лидеров всё равно произойдёт.Было бы здорово, если бы удалось провести ещё два турнира «Большого шлема» в этом году. Я даже согласен играть без зрителей».