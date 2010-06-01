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Стаховский: Предлагали слить матч на Australian Open – я их не сдал, ведь никто не гарантировал безопасность моей семьи
Стаховский: Предлагали слить матч на Australian Open – я их не сдал, ведь никто не гарантировал безопасность моей семьиУкраинский теннисист Сергей Стаховский в интервью на ютуб-канале ОТДУШИВДУШУ рассказал о договорных матчах в теннисе.

– Сейчас договорных матчей, думаю, намного меньше. С 2010 по 2015 год, то их было просто катастрофически много, то сейчас стало меньше. Сейчас намного больше денег, а великие ставочные конторы стали занижать лимиты, и те деньги, которые предлагают игрокам, уже не настолько интересны.

- Тебе предлагали слить матч?
– Днепропетровск. У нас был челленджер – большой, очень классный турнир. Я был молодой, год до этого играл в четвертьфинале. Приезжаю и мне звонит номер – предлагают 20 тысяч евро, чтобы я проиграл в первом матче, а у меня был матч против первой ракетки мира в паре. И вот я сижу на матче, проиграл 7:6 первый сет, ведя на тай-брейке, и думаю: «Блин, проигрываю за 600 долларов». Вот это меня бесит больше всего, что закрадываются такие мысли.

Второй раз был на Australian Open. Ко мне подходит бывший теннисист и предлагает 100 тысяч долларов, чтобы я проиграл в первом круге Арно Клеману. Там было их двое, еще один теннисист, ну, и за ними стоят «инвесторы» – бандюки. Я проигрываю в пятисетовом матче, ведя 2:1, и уходя из корта, думаю, что если бы он стоял рядом, я бы просто убил его ракеткой. Ты играешь матч, проигрываешь, и в голове крутятся деньги, пытаешься это отогнать.

После матча я пошел в TIU (организация, соблюдающая правила честной игры – прим.), она как раз недавно была создана. Сказал так и так, а они спрашивают, мол, кто это. Я говорю: «Подождите, вы готовы защитить мою семью? Потому что он – это пешка, люди, стоящие за ним – опасные, а у меня вся семья в Украине». Они сказали, что ничего не могут гарантировать, и я попрощался – моя семья не в Европе, а в Украине, где все немножко по-другому.
По материалам: Tribuna.com
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