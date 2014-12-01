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Дядя Надаля: Отмена Уимблдона — большой удар для Федерера
Дядя Надаля: Отмена Уимблдона — большой удар для ФедерераТони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, прокомментировал отмену Уимблдона. Решение об отмене турнира «Большого шлема» было принято из-за пандемии коронавируса.

«Очевидно, что от переноса больше всего пострадают Надаль, Роджер Федерер и Новак Джокович. Больше всего ситуация повлияет на тех, у кого уходит время.

Думаю, отмена — большой удар для Федерера. Но он уже сказал правильные вещи, что сейчас нужно думать не о теннисе, а о здоровье и безопасности», — цитирует Надаля Marca.

Отметим, что Уимблдонский турнир не состоится впервые с 1945 года, когда он был отменен из-за II Мировой войны.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

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По материалам: Чемпионат.com
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