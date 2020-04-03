Стаховский: Надеюсь, что в следующем году буду на Уимблдоне, чтобы сказать «спасибо»

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский прокомментировал отмену «Уимблдона» в 2020 году.«Очень трудное решение. Турнир с такой историей и традициями принял единственно верное решение – отменить Уимблдонский чемпионат в 2020 году. Надеюсь, что в следующем году я буду на Уимблдоне, чтобы сказать «спасибо» этому потрясающему турниру! Оставайтесь дома, берегите себя! Вместе мы это преодолеем», - написал Стаховский.Напомним, что ранее в этом году Сергей Стаховский рассказал журналистам, что именно мэйджор Большого Шлема в Лондоне может стать его заключительным турниром в карьере.«Главный приоритет – попадание на Олимпиаду. Если не получится, то не исключаю, что Уимблдон станет моим последним турниром», - признался теннисист в интервью СМИ в феврале.