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Стаховский: Надеюсь, что в следующем году буду на Уимблдоне, чтобы сказать «спасибо»
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский прокомментировал отмену «Уимблдона» в 2020 году.

«Очень трудное решение. Турнир с такой историей и традициями принял единственно верное решение – отменить Уимблдонский чемпионат в 2020 году. Надеюсь, что в следующем году я буду на Уимблдоне, чтобы сказать «спасибо» этому потрясающему турниру! Оставайтесь дома, берегите себя! Вместе мы это преодолеем», - написал Стаховский.

Напомним, что ранее в этом году Сергей Стаховский рассказал журналистам, что именно мэйджор Большого Шлема в Лондоне может стать его заключительным турниром в карьере.

«Главный приоритет – попадание на Олимпиаду. Если не получится, то не исключаю, что Уимблдон станет моим последним турниром», - признался теннисист в интервью СМИ в феврале.


По материалам: Большой теннис Украины
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