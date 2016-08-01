Наоми Осака — о переносе Олимпиады: В 2021 году мы все будем ещё сильнее

Японская теннисистка Наоми Осака, являющаяся одним из послов Олимпийских игр в Токио, после переноса соревнований на 2021 год обратилась к спортивным болельщикам.



«Все знают, как много значит для меня Олимпиада и как я горжусь, что буду участвовать в Играх в родной стране.



Конечно, я разочарована, что этого не произойдёт в этом году, но в 2021-м мы все будем ещё сильнее! На 100% поддерживаю смелое решение премьер-министра Синдзо Абэ и МОК. В конце концов, спорт снова объединит нас и будет с нами всегда, но не сейчас.



Сейчас людям из всех стран, слоёв общества и рас гораздо важнее сплотиться, чтобы спасти как можно больше жизней. Для меня это и есть олимпийский дух.



Обращаясь к народу Японии, хочу сказать: оставайтесь сильными, держитесь и давайте покажем миру нашу прекрасную страну, когда придет время, в 2021 году. Будьте в безопасности, заботьтесь друг о друге, будьте добры друг к другу, и мы справимся. С любовью, Наоми», — написала Осака на своей странице в «Твиттере».