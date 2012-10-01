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Глава WTA: Мы реалисты и понимаем, что перерыв в туре может еще затянуться
Глава WTA: Мы реалисты и понимаем, что перерыв в туре может еще затянутьсяГлава WTA Стив Саймон прокомментировал влияние пандемии коронавируса на работу Женской теннисной ассоциации.

«Как и весь мир, мы постоянно следим за данными и получаем от медиков и властей всю информацию об имеющихся ограничениях. WTA и теннис отчасти уникальны, поскольку наш  спорт глобален. Ограничение передвижений, как и другие проблемы, безусловно повлияет на игроков.

На данный момент мы надеемся возобновить тур 8 июня с началом травяного сезона, но мы реалисты. Мы понимаем, что перерыв может еще затянуться. На первом месте безопасность спортсменов, персонала и, конечно, болельщиков, которые приезжают на соревнования.

Мы хотим начать играть как можно скорее. Надеемся, что в июне, если нет – на хардовых турнирах в Штатах.
Думаю, для нашего спорта очень важно сотрудничество. Мы ежедневно на связи с ATP, ITF и «Большими шлемами». Спорт слаженно работает».
По материалам: Sports.ru
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