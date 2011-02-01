Елена Докич - о пустых полках в магазинах: Люди показывают свою алчность

Экс-четвёртая ракетка мира Елена Докич на своей странице в Instagram прокомментировала пустые полки в магазинах Мельбурна.«Это ужасно и бессмысленно. Я даже не уверена, стоит ли мне сердиться или грустить. Я видела войну и была в ситуации, когда в магазинах не было еды, потому что её просто нет во всей стране. Будучи ребёнком я голодала по несколько дней, денег на еду не было. Я стояла на морозе по несколько часов, чтобы получить кусок хлеба. Но сейчас в этом нет никакой необходимости.Да, сейчас мир переживает непростые времена, но еды нам хватит ещё на несколько лет. Люди показывают свою алчность и злость. Вместо того, чтобы быть эгоистами, лучше бы помогли пожилым людям и нуждающимся.Давайте отбросим эгоизм и объединимся. Будьте добрее друг к другу и берегите здоровье», - написала Докич.