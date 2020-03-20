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Свитолина и Монфис сняли шутливое видео о коронавирусе
У спортсменов появилось много свободного времени в связи с отменой всех спортивных турниров из-за пандемии коронавируса.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее бойфренд, французский теннисист Гаэль Монфис не теряют время зря. Они сняли шутливое видео о страхе перед короновирусом. Угроза заразиться мешает им спокойно жить и делать обычные вещи – открыть холодильник, съесть огурец, попить воды и поцеловать друг друга. За кадром пронзительным голосом постоянно звучит пугающее слово «короновирус».

Видео опубликовано в совместном Instagram-аккаунте теннисистов.

Напомним, до 7 июля все турниры приостановлены, а рейтинги замороженыдо возобновления сезона, прерванного в связи с эпидемией коронавируса. 
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? #corona

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