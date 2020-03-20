Свитолина и Монфис сняли шутливое видео о коронавирусе



Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее бойфренд, французский теннисист Гаэль Монфис не теряют время зря. Они сняли шутливое видео о страхе перед короновирусом. Угроза заразиться мешает им спокойно жить и делать обычные вещи – открыть холодильник, съесть огурец, попить воды и поцеловать друг друга. За кадром пронзительным голосом постоянно звучит пугающее слово «короновирус».



Видео опубликовано в совместном Instagram-аккаунте теннисистов.



Напомним, до 7 июля все турниры приостановлены, а

View this post on Instagram ? #corona A post shared by (G)ael.(E)lina.(M).(S). (@g.e.m.s.life) on Mar 20, 2020 at 10:02am PDT У спортсменов появилось много свободного времени в связи с отменой всех спортивных турниров из-за пандемии коронавируса.Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее бойфренд, французский теннисист Гаэль Монфис не теряют время зря. Они сняли шутливое видео о страхе перед короновирусом. Угроза заразиться мешает им спокойно жить и делать обычные вещи – открыть холодильник, съесть огурец, попить воды и поцеловать друг друга. За кадром пронзительным голосом постоянно звучит пугающее слово «короновирус».Видео опубликовано в совместном Instagram-аккаунте теннисистов.Напомним, до 7 июля все турниры приостановлены, а рейтинги заморожены до возобновления сезона, прерванного в связи с эпидемией коронавируса.