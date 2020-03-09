ATP и WTA опубликовали замороженные рейтинги на период приостановки турниров из-за эпидемии коронавируса





На данный момент все турниры приостановлены до 7 июня. Очки сохранены на момент отложенного старта первого турнира, который должен был пройти в Индиан-Уэллсе.



Рейтинг WTA от 09.03.2020г.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6076

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205

4 (5). София Кенин (США) – 4590

5 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4580

6 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555

7 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335

8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010

9 (9). Серена Уильямс (США) — 3915

10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3626

…

25 (25). Даяна Ястремская (Украина) – 1835

98 (96). Катерина Козлова (Украина) – 658

105 (105) – Катарина Завацкая (Украина) – 631

139 (152). Леся Цуренко (Украина) – 460

141 (141). Марта Костюк (Украина) – 451

144 (140). Ангелина Калинина (Украина) – 436



Рейтинг АТР от 09.03 2020 г.:

1 (1).

2. (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850

3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 7045

4 (4).

5 (5). Даниил Медведев (Россия) - 5890

6 (6). Стефанос Циципаc (Греция) – 4745

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 3630

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2860

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 2860

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 2555

…

167 (161). Сергей Стаховский (Украина) – 307

209 (207). Илья Марченко (Украина) – 240 Официальные сайты Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) опубликовали замороженные рейтинги, которые будут действовать до возобновления сезона, прерванного в связи с эпидемией коронавируса.На данный момент все турниры приостановлены до 7 июня. Очки сохранены на момент отложенного старта первого турнира, который должен был пройти в Индиан-Уэллсе.1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 60763 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 52054 (5). София Кенин (США) – 45906 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 45557 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) — 43358 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 40109 (9). Серена Уильямс (США) — 391510 (10). Наоми Осака (Япония) — 36261 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10220 очков2. (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 98503 (3). Доминик Тим (Австрия) – 70454 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 66305 (5). Даниил Медведев (Россия) - 58906 (6). Стефанос Циципаc (Греция) – 47457 (7). Александр Зверев (Германия) – 36308 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 28609 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 286010 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 2555