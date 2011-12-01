На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Стаховский: Мы будем говорить, что коронавирус – это фигня, потому что Усик так сказал?
Стаховский: Мы будем говорить, что коронавирус – это фигня, потому что Усик так сказал?Первая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал о своем отношении к пандемии коронавируса. Спортсмен признался, что стал чаще мыть руки и призвал украинцев относиться серьезнее к карантину и прислушиваться к специалистам.

«Я не паникую, но стал в два или в три раза чаще мыть руки. Хоть я нахожусь в группе людей, которая при заражении коронавирусом является наименее рискованной, это болезнь опасна для пожилых людей – например моей бабушки. Про это нужно думать и уважать, делать какие-то ограничения.

Я спортсмен, а не врач. Тем более не эпидемиолог, который может сказать, это пандемия, или нет, и какие есть угрозы. В подобных ситуациях важно мнение именно специалистов в этом деле.

Они всю жизнь исследуют те же вирусы не для того, чтобы мы потом говорили: «Ваш грипп – это все разговоры. Ничего не будет». Эти люди досконально владеют информацией, имеют все графики, историю всех пандемий. Но мы будем говорить, что это фигня, потому Усик сказал, что это просто грипп? Давайте будем разумными. Если ВОЗ говорит, что это пандемия, которая будет иметь реальные последствия и риски, то надо включать голову и слушать, что говорят умные люди».
По материалам: Tribuna.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

НБА. Митчелл признался, что из-за коронавируса был зол на Гобера
Босс профсоюза игроков: Половина работающих в НБА будут заражены коронавирусом
Виталий Кличко: «Не переживаю, что какой-то доктор поставил мне диагноз «ранняя болезнь Паркинсона»
Льюис о реванше Фьюри-Уайлдер: Боксёр против панчера
Эгис Климас: Невозможно предсказать, что будет в реванше Уорд-Ковалев
Сауль Альварес: Бой с Ковалевым будет самым сложным в моей карьере
Кличко: После боя мы с Джошуа пожмем руки, но в ринге будем врагами
Энтони Джошуа: Я восхищаюсь Кличко – он спортсмен высочайшего уровня
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Стаховский: Мы будем говорить, что коронавирус – это фигня, потому что Усик так сказал?
Организаторы Уимблдона приостановили подготовку болбоев из-за коронавируса
Серена Уильямс: Любой чих или кашель меня напрягает. Я ни с кем не общаюсь
Серена Уильямс рассказала, чем будет заниматься следующие шесть недель
WTA выступила с заявлением по поводу отмены турниров из-за коронавируса

Последние новости спорта

18:29

Стаховский: Мы будем говорить, что коронавирус – это фигня, потому что Усик так сказал? 55 | Теннис

18:20

Организаторы Уимблдона приостановили подготовку болбоев из-за коронавируса 49 | Теннис

17:47

Хирн рассказал, когда стоит ждать возвращения бокса после коронавируса 77 | Бокс

17:01

Серена Уильямс: Любой чих или кашель меня напрягает. Я ни с кем не общаюсь 90 | Теннис

16:51

Усик: Второй бой с Гассиевым? Если будет выгодно обоим, то можно провести 84 | Бокс

12:54

Бой Джошуа – Пулев из-за коронавируса перенесли на конец года 148 | Бокс

12:48

Будущее Хэмилтона в Mercedes поставили под сомнение 119 | Формула-1

12:22

Формула 1. Календарь будут менять, не спрашивая у команд из-за коронавируса 105 | Формула-1

12:08

Князь Монако заразился коронавирусом. Гран-при Монако окончательно отменили 114 | Формула-1

11:48

Вдова Брайанта хочет включить дочь в завещание от Коби 135 | Баскетбол

Все новости

ВИДЕО

НБА. Эндрю Уиггинс, Лука Дончич и Джош Джексон – в топ-10 моментов дня (Видео)

НБА. Танасис Адетокумбо, Трэй Янг и Стерлинг Браун – в топ-5 моментов дня (Видео)

Лион. Кенин победила Фридзам: обзор финального матча (Видео)

Монтеррей. Свитолина победила Боузкову: обзор финального матча (Видео)

Монтеррей. Боузкова победила Конту: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Монтеррей. Свитолина победила Рус: обзор матча 1/2 финала (Видео)

НБА. Яннис Адетокумбо и Руди Гобер возглавили топ-10 моментов дня (Видео)



Топ-новости недели

Николай Буценко стал обладателем олимпийской лицензии на ОИ-2020 в Токио
Итальянка Доротея Вирер - обладательница Большого хрустального глобуса по биатлону в сезоне 2019/2020
Жюлия Симон выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти; Меркушина – 24-я
Йоханнес Бё выиграл Большой хрустальный глобус.
Мартен Фуркад выиграл последнюю в сезоне гонку преследования; Пидручный – 16-й


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Март 2020 (309)
Февраль 2020 (605)
Январь 2020 (616)
Декабрь 2019 (578)
Ноябрь 2019 (427)
Октябрь 2019 (526)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги