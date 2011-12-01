Стаховский: Мы будем говорить, что коронавирус – это фигня, потому что Усик так сказал?

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал о своем отношении к пандемии коронавируса. Спортсмен признался, что стал чаще мыть руки и призвал украинцев относиться серьезнее к карантину и прислушиваться к специалистам.«Я не паникую, но стал в два или в три раза чаще мыть руки. Хоть я нахожусь в группе людей, которая при заражении коронавирусом является наименее рискованной, это болезнь опасна для пожилых людей – например моей бабушки. Про это нужно думать и уважать, делать какие-то ограничения.Я спортсмен, а не врач. Тем более не эпидемиолог, который может сказать, это пандемия, или нет, и какие есть угрозы. В подобных ситуациях важно мнение именно специалистов в этом деле.Они всю жизнь исследуют те же вирусы не для того, чтобы мы потом говорили: «Ваш грипп – это все разговоры. Ничего не будет». Эти люди досконально владеют информацией, имеют все графики, историю всех пандемий. Но мы будем говорить, что это фигня, потому Усик сказал, что это просто грипп? Давайте будем разумными. Если ВОЗ говорит, что это пандемия, которая будет иметь реальные последствия и риски, то надо включать голову и слушать, что говорят умные люди».