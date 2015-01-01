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Серена Уильямс: Любой чих или кашель меня напрягает. Я ни с кем не общаюсь
Серена Уильямс: Любой чих или кашель меня напрягает. Я ни с кем не общаюсьЭкс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс рассказала, как живет во время карантина из-за коронавируса.

«Поначалу я думала, что меня это не коснется. Но внезапно Индиан-Уэллс отменили, и я подумала: «Так, это странно, но у меня теперь будет свободное время, и я хорошо его проведу».

Потом отмены пошли одна за одной, и теперь я постоянно переживаю. Я уже очень давно изолировалась, где-то две недели назад, и теперь все сводит меня с ума. Любой чих или кашель меня напрягает. Я ни с кем не общаюсь – даже с дочкой.

Она покашляла, я разозлилась, начала на нее криво смотреть. Показала ей злую Серену, и это меня расстроило. Я начала переживать, что с ней что-то случилось.

Я не знаю, что делать, поэтому не расслабляюсь, а постоянно переживаю».
По материалам: Sports.ru
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