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Директор «Ролан Гаррос»: Решение о проведении турнира будет принимать не федерация тенниса
Директор «Ролан Гаррос»: Решение о проведении турнира будет принимать не федерация теннисаДиректор «Ролан Гаррос» Ги Форже прокомментировал перспективы проведения турнира в свете эпидемии коронавируса.

«Ко всем турнирам, запланированным в ближайшие недели, будет приковано большое внимание. Отменять их? Проводить без зрителей? Это будет проблемно. Будет ли экономически оправдано?

До «Ролан Гаррос» еще есть время, но оно пролетит быстро. И важнее всего здоровье игроков и зрителей. Мы изучим всем варианты, но в любом случае решение будет принимать не федерация тенниса. Мы будем следовать рекомендациям».

Сейчас во Франции запрещено проводить мероприятия, на которых будет больше 1000 зрителей.
По материалам: Sports.ru
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