Директор «Ролан Гаррос»: Решение о проведении турнира будет принимать не федерация тенниса

Директор «Ролан Гаррос» Ги Форже прокомментировал перспективы проведения турнира в свете эпидемии коронавируса.«Ко всем турнирам, запланированным в ближайшие недели, будет приковано большое внимание. Отменять их? Проводить без зрителей? Это будет проблемно. Будет ли экономически оправдано?До «Ролан Гаррос» еще есть время, но оно пролетит быстро. И важнее всего здоровье игроков и зрителей. Мы изучим всем варианты, но в любом случае решение будет принимать не федерация тенниса. Мы будем следовать рекомендациям».Сейчас во Франции запрещено проводить мероприятия, на которых будет больше 1000 зрителей.