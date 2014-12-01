Директор «Ролан Гаррос»: Решение о проведении турнира будет принимать не федерация тенниса

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Николя Маю: Все участники получат призовые за первый круг отмененного турнира в Индиан-Уэллсе 241 | Теннис
Расписание чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале 151 | Фигурное катание
Оценен риск отмены ЧМ по фигурному катанию из-за коронавируса 118 | Фигурное катание
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