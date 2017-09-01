Лион. Марта Костюк не прошла во второй круг

Марта Костюк. Фото: open6emesens.fr

В Лионе (Франция) на турнире WTA категории International - Open 6?me Sens с призовым фондом 275,000 евро в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



Прошедшая через квалификацию 17-летняя украинка Марта Костюк, занимающая в мировом рейтинге 141- место, проиграла 122-й ракетке мира, 25-летней бельгийке Исалин Бонавентюр со счетом 4:6, 4:6.



Поединок длился 1 час 19 минут. Костюк взяла две подачи Бонавентюк и упустила четыре своих. Марта выполнила два эйса и совершила семь двойных ошибок, а Исалин один раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.



Во втором круге Бонавертюр сыграет с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция, 3) – Грет Миннен (Бельгия).



Теннис. WTA International. Лион (Франция). Хард. Призовой фонд 250,000 евро1. Одиночный разряд. 32 участницы.

Первый круг

Исалин Бонавентюр (Бельгия) – Марта Костюк (Украина) – 6:4, 6:4 В Лионе (Франция) на турнире WTA категории International - Open 6?me Sens с призовым фондом 275,000 евро в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Прошедшая через квалификацию 17-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 141- место, проиграла 122-й ракетке мира, 25-летней бельгийкесо счетом 4:6, 4:6.Поединок длился 1 час 19 минут. Костюк взяла две подачи Бонавентюк и упустила четыре своих. Марта выполнила два эйса и совершила семь двойных ошибок, а Исалин один раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.Во втором круге Бонавертюр сыграет с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция, 3) – Грет Миннен (Бельгия).Исалин Бонавентюр (Бельгия) – Марта Костюк (Украина) – 6:4, 6:4