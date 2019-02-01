Дубай. Стефанос Циципас стал первым финалистом

В Дубае (ОАЭ) на турнире категории ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2 950 420 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.



Шестая ракетка мира 21-летний грек Стефанос Циципас, посеянный под вторым номером, одержал победу над 29-летним британцем Даниэлем Эвансом, занимающим в рейтинге ATP 37-е место, со счетом 6:2, 6:3.



За 1 час 21 минуту игрового времени Циципас реализовал четыре брейк-пойнта из десяти и не позволил Эвансу заработать ни одного брейк-пойнта. Стефанос три раза подал навылет и дважды ошибся на подаче против одного эйса и одной двойной ошибки у Эванса. Это был вторая победа грека в двух встречах с британцем.



Соперником Циципаса по финалу станет победитель матча



Теннис. ATP500. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $848 000. Одиночный разряд. 32 участника.

1/2 финала

Стефанос Циципас (Греция, 2) – Даниэль Эванс (Великобритания) – 6:2, 6:3 В Дубае (ОАЭ) на турнире категории ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2 950 420 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.Шестая ракетка мира 21-летний грек, посеянный под вторым номером, одержал победу над 29-летним британцем, занимающим в рейтинге ATP 37-е место, со счетом 6:2, 6:3.За 1 час 21 минуту игрового времени Циципас реализовал четыре брейк-пойнта из десяти и не позволил Эвансу заработать ни одного брейк-пойнта. Стефанос три раза подал навылет и дважды ошибся на подаче против одного эйса и одной двойной ошибки у Эванса. Это был вторая победа грека в двух встречах с британцем.Соперником Циципаса по финалу станет победитель матча Новак Джокович (Сербия, 1) – Гаэль Монфис (Франция, 3).Стефанос Циципас (Греция, 2) – Даниэль Эванс (Великобритания) – 6:2, 6:3