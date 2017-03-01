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Акапулько. Надаль и Димитров встретятся в полуфинале и другие результаты
Акапулько. Надаль и Димитров встретятся в полуфинале и другие результатыВ Акапулько (Мексика) на турнире  категории ATP500 - Abierto Mexicano Telcel с призовым фондом $2 000 845 в одиночном разряде прошли матчи 1/4 финала

Вторая ракетка мира, 33-летний испанец Рафаэль Надаль (2) разгромил 22-летнего Квон Сон У из Южной Кореи, занимающего в рейтинге ATP 76-е место, со счетом 6:2, 6:1.

Матч продолжался 1 час 31 минуту. Надаль сделал четыре брейка и отыграл все восемь брейк-пойнтов, имевщихся у соперника. На счету Рафаэля пять эйсов и две двойные ошибки, а Квон Сон У ни разу не подал навылет и трижды ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.

В полуфинале соревнований Abierto Mexicano Telcel Надаль сразится с болгарином Григором Димитровым, который не пустил в полуфинал швейцарца Стэна Вавринку (3) – 6:4, 6:4.
На данный момент в личном противостоянии Надаля и Димитрова лидирует Рафа – 12:1.

Второй полуфинальной парой стали американцы Джон Иснер (5) и Тейлор Фритц.
Иснер одолел в трех сетах своего соотечественника Томми Пола (Q) - 7:6(3), 3:6, 6:2.
Фритц одержал победу над британцем Кайлом Эдмундом – 6:4, 6:3.
Ранее Иснер и Фритц встречались три раза и в их противостоянии минимальное преимущество у Джона – 2:1.

Теннис. WTA500 -  Abierto Mexicano TELCEL. Акапулько (Мексика). Хард. Призовой фонд $2,000,000. Одиночный разряд. 32 участника.
1/4 финала
Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Квон Сон У (Южная Корея, LD) – 6:2, 6:1
Григор Димитров (Болгария, 7) – Стэн Вавринка (Швейцария, 3) – 6:4, 6:4

Тейлор Фритц (США) – Кайл Эдмунд (Великобритания) – 6:4, 6:3
Джон Иснер (США, 5) – Томми Пол (США, Q) – 7:6(3), 3:6, 6:2
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