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Дубай. Джокович прошел в полуфинал, победив Хачанова
Дубай. Джокович прошел в полуфинал, победив ХачановаВ Дубае (ОАЭ) на турнире категории ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships  с призовым фондом $2 950 420 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.

Первая ракетка мира 32-летний серб Новак Джокович, посеянный под вторым номером, не испытал проблем в матче с 23-летним россиянином Кареном Хачановым, занимающим в рейтинге ATP 17-е место. Для победы со счетом 6:2, 6:2 Новаку потребовался 1 час 6 минут.

Джокович сделал пять брейков и не удержал одну свою подачу. На его счету два эйса и столько же двойных ошибок, а Хачанов три раза подал навылет и совершил четыре двойные ошибки. Теперь в их личном противостоянии серб впереди со счетом 2:1.

За выход в финал соревнований Джокович сыграет с победителем французского дерби Гаэль Монфис (Франция, 3) – Ришар Гаске (Франция).

Теннис. ATP500. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $848 000. Одиночный разряд. 32 участника.
1/4 финала
Новак Джокович (Сербия, 1) – Карен Хачанов (Россия, 7) – 6:2, 6:2
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