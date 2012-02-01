Дубай. Джокович прошел в полуфинал, победив Хачанова

Теннис. ATP500. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $848 000. Одиночный разряд. 32 участника.

В Дубае (ОАЭ) на турнире категории ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2 950 420 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Первая ракетка мира 32-летний серб, посеянный под вторым номером, не испытал проблем в матче с 23-летним россиянином, занимающим в рейтинге ATP 17-е место. Для победы со счетом 6:2, 6:2 Новаку потребовался 1 час 6 минут.Джокович сделал пять брейков и не удержал одну свою подачу. На его счету два эйса и столько же двойных ошибок, а Хачанов три раза подал навылет и совершил четыре двойные ошибки. Теперь в их личном противостоянии серб впереди со счетом 2:1.За выход в финал соревнований Джокович сыграет с победителем французского дерби Гаэль Монфис (Франция, 3) – Ришар Гаске (Франция).Новак Джокович (Сербия, 1) – Карен Хачанов (Россия, 7) – 6:2, 6:2