Дубай. Циципас успешно продолжает защиту титула (+Видео)

Теннис. ATP500. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $848 000. Одиночный разряд. 32 участника.

В Дубае (ОАЭ) на турнире категории ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2 950 420 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Действующий чемпион турнира, шестая ракетка мира 21-летний грек, посеянный под вторым номером, в трех сетах обыграл 29-летнего немца, занимающего в мировом рейтинге 34-е место, со счетом 4:6, 6:4, 6:4.Матч продолжался 2 часа 22 минуты. За это время Циципас реализовал два брейк-пойнта их восьми имевшихся, Штруфф – один из семи. Стефанос шесть раз подал навылет и дважды ошибся на подаче против девяти эйсов и четырех двойных ошибок у немца. Теперь счет их личных встреч стал равный – 2:2.За выход в финал турнира Циципас поспорит с британцеи, который выбил из борьбы шестого сеяного россиянина6:2, 7:6(9).Стефанос Циципас (Греция, 2) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 4:6, 6:4, 6:4Даниэль Эванс (Великобритания) – Андрей Рублев (Россия, 6) – 6:2, 7:6(6)