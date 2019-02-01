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Дубай. Циципас успешно продолжает защиту титула (+Видео)
Дубай. Циципас успешно продолжает защиту титулаВ Дубае (ОАЭ) на турнире категории ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2 950 420 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.

Действующий чемпион турнира, шестая ракетка мира 21-летний грек Стефанос Циципас, посеянный под вторым номером, в трех сетах обыграл 29-летнего немца Яна-Леннарда Штруффа, занимающего в мировом рейтинге 34-е место, со счетом 4:6, 6:4, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 22 минуты. За это время Циципас реализовал два брейк-пойнта их восьми имевшихся, Штруфф – один из семи. Стефанос шесть раз подал навылет и дважды ошибся на подаче против девяти эйсов и четырех двойных ошибок у немца. Теперь счет их личных встреч стал равный – 2:2.

За выход в финал турнира Циципас поспорит с британцеи Даниэлем Эвансом, который выбил из борьбы шестого сеяного россиянина Андрея Рублева – 6:2, 7:6(9).
 
Теннис. ATP500. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $848 000. Одиночный разряд. 32 участника.
1/4 финала
Стефанос Циципас (Греция, 2) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 4:6, 6:4, 6:4
Даниэль Эванс (Великобритания) – Андрей Рублев (Россия, 6) – 6:2, 7:6(6)

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