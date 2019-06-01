Илья Марченко не прошел в 1/4 финала на «челленджере» во Франции

В По (Франция) на турнире ATP Challenger Tour - TEREGA Open Pau Pyrenees с призовым фондом 92 040 евро в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.



211-я ракетка мира, 32-летний украинец Илья Марченко проиграл 34-летнему россиянину Теймуражу Габашвили, занимающему в рейтинге ATP 277-ю строчку. Поединок продолжался 2 часа 23 минуты и завершился в пользу россиянина со счетом 6:4, 5:7, 7:5.



Марченко взял четыре подачи Габашвили и упустил пять своих. Илья выполнил одиннадцать эйсов и допустил пять двойных ошибок, а Теймураз десять раз подал навылет и шесть раз ошибся на подаче.



В 1/4 финала Габашвили встретится с французом Бенджамином Бонзи (WС), который был сильнее россиянина Павла Котова – 6:4, 6:0.



Напомним, Сергей Стаховский выбыл из борьбы в первом круге. Таким образом, в одиночном разряде украинцев на турнире не осталось.



Теннис. ATP Challenger Tour - TEREGA Open Pau Pyr?n?es. По (Франция). Хард (зал). Призовой фонд 92,040 евро. 48 участников.

Третий круг

Теймураз Габашвили (Россия) - Илья Марченко (Украина) – 6:4, 5:7, 7:5

Бенджамин Бонзи (Франция, WC) – Павел Котов (Россия) – 6:4, 6:0