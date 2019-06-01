На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Илья Марченко не прошел в 1/4 финала на «челленджере» во Франции
В По (Франция) на турнире ATP Challenger Tour - TEREGA Open Pau Pyrenees с призовым фондом 92 040 евро в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

211-я ракетка мира, 32-летний украинец Илья Марченко проиграл 34-летнему россиянину Теймуражу Габашвили, занимающему в рейтинге ATP 277-ю строчку. Поединок продолжался 2 часа 23 минуты и завершился в пользу россиянина со счетом 6:4, 5:7, 7:5.

Марченко взял четыре подачи Габашвили и упустил пять своих. Илья выполнил одиннадцать эйсов и допустил пять двойных ошибок, а Теймураз десять раз подал навылет и шесть раз ошибся на подаче.

В 1/4 финала Габашвили встретится с французом Бенджамином Бонзи (WС), который был сильнее россиянина Павла Котова – 6:4, 6:0.

Напомним, Сергей Стаховский выбыл из борьбы в первом круге. Таким образом, в одиночном разряде украинцев на турнире не осталось.

Теннис. ATP Challenger Tour - TEREGA Open Pau Pyr?n?es. По (Франция). Хард (зал). Призовой фонд 92,040 евро. 48 участников.
Третий круг
Теймураз Габашвили (Россия) - Илья Марченко (Украина) – 6:4, 5:7, 7:5
Бенджамин Бонзи (Франция, WC) – Павел Котов (Россия) – 6:4, 6:0
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Стаховский терпит поражение в стартовом матче на «челленджере» в По
Илья Марченко стартовал с победы на «челленджере» во Франции
Мальорка. Илья Марченко завершил выступление в 1/4 финала
Стаховский и Марченко не прошли в 1/8 на «челленджере» в Братиславе
Мальорка. Илья Марченко вышел в 1/4 финала
Марченко вышел в 1/4 финала на «челленджере» во Франции
Марченко вышел в 1/8 финала на «челленджере» во Франции
Марченко не прошел в полуфинал на «челленджере» во Франции
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Дубай. Джокович прошел в полуфинал, победив Хачанова
Дубай. Циципас успешно продолжает защиту титула (+Видео)
Доха. Соболенко победила Чжэн Сайсай: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Доха. Арина Соболенко стала первой полуфиналисткой
Илья Марченко не прошел в 1/4 финала на «челленджере» во Франции

Последние новости спорта

21:08

Теофимо Лопес: Насчет Ломаченко у меня плохие намерения 84 | Бокс

20:49

УХЛ. 38-й тур. «Днепр» на выезде минимально обыграл «Ледяных Волков» 65 | Хоккей

20:36

Дубай. Джокович прошел в полуфинал, победив Хачанова 90 | Теннис

20:22

Дубай. Циципас успешно продолжает защиту титула (+Видео) 81 | Теннис

18:51

Доха. Соболенко победила Чжэн Сайсай: обзор матча 1/4 финала (Видео) 125 | Теннис / Видео

18:42

Доха. Арина Соболенко стала первой полуфиналисткой 112 | Теннис

17:27

Сборная Украины – чемпион Европы по биатлону в смешанной эстафете 186 | Биатлон / Главные новости спорта

16:24

Украинцы выиграли 10 медалей за два дня на ЧЕ по стрельбе из пневматического оружия 167 | Стрельба

15:26

Илья Марченко не прошел в 1/4 финала на «челленджере» во Франции 133 | Теннис

14:53

Циципас: Очевидно, Шарапова была лучшей. После Серены 128 | Теннис

Все новости

ВИДЕО

Доха. Соболенко победила Чжэн Сайсай: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Доха. Ястремская проиграла Мугурусе: обзор матча третьего круга (Видео)

НБА Зак Лавин, Джордж Хилл и Леброн Джеймс - в топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Доха. Ястремская победила Кенин: обзор матча второго круга (Видео)

НБА. Кавай Леонард и Аарон Гордон возглавили топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Доха. Свитолина проиграла Анисимовой: обзор матча второго круга (видео)

Тайсон во время боя облизал окровавленную шею Уайлдера (Видео)



Топ-новости недели

Сборная Украины – чемпион Европы по биатлону в смешанной эстафете
Меркушина и Ткаленко – бронзовые призеры чемпионата Европы в сингл-миксте
Елена Пидгрушная - серебряный призер чемпионата Европы в суперспринте
Дмитрий Пидручный – бронзовый призер чемпионата Европы в суперспринте
Доха. Даяна Ястремская обыграла чемпионку Australian Open Софию Кенин


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2020 (563)
Январь 2020 (616)
Декабрь 2019 (578)
Ноябрь 2019 (427)
Октябрь 2019 (526)
Сентябрь 2019 (547)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги