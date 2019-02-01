Доха. Ястремская проиграла Мугурусе в третьем круге

Даяна Ястремская. Фото j48tennis.net

Теннис. WTA Premier. Доха (Катар). Хард. Призовой фонд $ 916 131. Одиночный разряд. 28 участниц.

В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier – Qatar Total Open 2020 с призовым фондом $916 131 в одиночном разряде проходили матчи третьего круга.19-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 25-е место, уступила 16-й ракетке мира, 26-летней испанке(11). Поединок продолжался 1 час 10 минут и завершился в пользу испанки со счетом 6:4, 6:4.Ястремская выиграла два гейма на подаче Мугурусы и проиграла пять на своей. Соперницы выполнили по одному эйсу, при этом Гарбинье избежала ошибок на подаче, а Даяна совершила восемь двойных. В их личном противостоянии лидером остается украинка – 2:1.В 1/4 финала Мугуруса сразится с первой ракеткой мира австралийкой, которая стала четвертьфиналисткой на отказеиз Казахстана.Гарбинье Мугуруса (Испания, 11) – Ястремская (Украина) – 6:2, 6:4Эшли Барти (Австралия, 1) – Елена Рыбакина (Казахстан, 14) - Rt