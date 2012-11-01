Свитолина: Для меня самой стало сюрпризом, что я не могу играть даже на своем среднем уровне

Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net
Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела пресс-конференцию на турнире категории Premier – Qatar Total Open 2020 в Дохе (Катар).О своем выступлении в сезоне-2020
«Не самый потрясающий старт сезона, но я старалась каждый день извлекать для себя что-то положительное, не фокусироваться на поражениях. Я бы сказала, что они стали для меня очень неожиданными в каком-то смысле, даже для меня это было сюрпризом, что я не могу показать свой лучший теннис, свою обычную игру, не могу играть даже на своем среднем уровне. Это, определенно, расстраивает, потому что во время межсезонья я действительно тяжело работала и все еще продолжаю тяжело работать, чтобы совершенствовать свою игру. В любом случае, если фокусироваться только на негативе, то никаких улучшений не будет».О стабильности современного поколения и поколения Граф/Навратилова/Селеш
«Очень трудно ответить, смогут ли теннисистки сегодня показывать высокие результаты так же долго. Сейчас ситуация немного не такая, как во времена Штеффи Граф. Сегодня все находятся в чрезвычайно хорошей физической форме, призовые стали гораздо выше, поэтому мы можем позволить себе тренера по фитнесу. Игроки стали больше инвестировать в себя, поэтому игра сейчас на более высоком уровне. В топ-100 все теннисистки играют очень хорошо, они все время в хорошей форме и могут доставить проблемы с первого круга».О выступлении на турнире без тренера
«У меня был такой опыт две недели назад в Таиланде, куда я приехала одна. Для меня это было что-то новое. Ты знаешь, что должен все делать сам и не можешь сильно рассчитывать на тренера. Нужно самостоятельно все проверять, ракетки, струны, записана ли ты на разминку и так далее. Иногда это может отвлекать, но с другой стороны ты в курсе всего.
Возможно, у прежних поколений теннисисток просто не было других вариантов, никто не задумывался, что будет реально сотрудничать сразу с несколькими тренерами. На маленьких турнирах, может быть, мне бы и хотелось выступать самой или приезжать с другом. Так я могу фокусироваться на себе и на том, что я делаю. Потому что сейчас мы практически живем роскошной жизнью, все делают за нас, а нам нужно просто выходить на корт и играть. У этого есть как и свои плюсы, так и минусы».О мерах безопасности из-за коронавируса
«Думаю, что турниры делают все, что в их силах. В Таиланде организаторы провели идеальную работу, все было сделано очень хорошо. Они проверяли температуру, проводили санитарную обработку по 3-4 раза в день по несколько часов. В их же интересах сделать все как можно лучше для игроков. Нужно просто им доверять, все стараются нас уберечь, насколько это в их силах. Если говорить об Олимпиаде, то Япония не стала бы проводить такой крупный турнир, если бы у них были проблемы. А вот с азиатской серией (осенью) будем смотреть, как будут развиваться события. Сейчас уже отменили несколько турниров, на данном этапе это правильно, на мой взгляд. А так, пока рано что-то говорить, еще очень далеко до этих турниров, но я доверяю любым решениям WTA».