Свитолина: Для меня самой стало сюрпризом, что я не могу играть даже на своем среднем уровне

Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела пресс-конференцию на турнире категории Premier – Qatar Total Open 2020 в Дохе (Катар).«Не самый потрясающий старт сезона, но я старалась каждый день извлекать для себя что-то положительное, не фокусироваться на поражениях. Я бы сказала, что они стали для меня очень неожиданными в каком-то смысле, даже для меня это было сюрпризом, что я не могу показать свой лучший теннис, свою обычную игру, не могу играть даже на своем среднем уровне. Это, определенно, расстраивает, потому что во время межсезонья я действительно тяжело работала и все еще продолжаю тяжело работать, чтобы совершенствовать свою игру. В любом случае, если фокусироваться только на негативе, то никаких улучшений не будет».«Очень трудно ответить, смогут ли теннисистки сегодня показывать высокие результаты так же долго. Сейчас ситуация немного не такая, как во времена Штеффи Граф. Сегодня все находятся в чрезвычайно хорошей физической форме, призовые стали гораздо выше, поэтому мы можем позволить себе тренера по фитнесу. Игроки стали больше инвестировать в себя, поэтому игра сейчас на более высоком уровне. В топ-100 все теннисистки играют очень хорошо, они все время в хорошей форме и могут доставить проблемы с первого круга».«У меня был такой опыт две недели назад в Таиланде, куда я приехала одна. Для меня это было что-то новое. Ты знаешь, что должен все делать сам и не можешь сильно рассчитывать на тренера. Нужно самостоятельно все проверять, ракетки, струны, записана ли ты на разминку и так далее. Иногда это может отвлекать, но с другой стороны ты в курсе всего.Возможно, у прежних поколений теннисисток просто не было других вариантов, никто не задумывался, что будет реально сотрудничать сразу с несколькими тренерами. На маленьких турнирах, может быть, мне бы и хотелось выступать самой или приезжать с другом. Так я могу фокусироваться на себе и на том, что я делаю. Потому что сейчас мы практически живем роскошной жизнью, все делают за нас, а нам нужно просто выходить на корт и играть. У этого есть как и свои плюсы, так и минусы».«Думаю, что турниры делают все, что в их силах. В Таиланде организаторы провели идеальную работу, все было сделано очень хорошо. Они проверяли температуру, проводили санитарную обработку по 3-4 раза в день по несколько часов. В их же интересах сделать все как можно лучше для игроков. Нужно просто им доверять, все стараются нас уберечь, насколько это в их силах. Если говорить об Олимпиаде, то Япония не стала бы проводить такой крупный турнир, если бы у них были проблемы. А вот с азиатской серией (осенью) будем смотреть, как будут развиваться события. Сейчас уже отменили несколько турниров, на данном этапе это правильно, на мой взгляд. А так, пока рано что-то говорить, еще очень далеко до этих турниров, но я доверяю любым решениям WTA».