Оже-Альяссим стал вторым финалистом турнира ATP250 в Марселе

В Марселе (Франция) на турнире ATP250 - Open 13 Provence с призовым фондом 769 670 евро в одиночном разряде прошел второй полуфинальный матч.



18-я ракетка мира, 19-летний канадец Феликс Оже-Альяссим, посеянный под седьмым номером одержал победу над 35-летним французом Жилем Симоном, занимающим в рейтинге ATP 58-е место, со счетом 7:5, 7:6(2).



За 1 час 33 минуты игрового времени Оже Альяссим сделал два брейка из шести возможных, Симон – один из трех. На счету Феликса пять эйсов и одна двойная ошибка, у Жиля один эйс и две двойные ошибки. Теперь в их личном противостоянии канадец лидирует со счетом 2:0.



В финале турнира Open 13 Provence Оже Альяссима ожидает действующий чемпион



Теннис. ATP250. Марсель (Франция). Хард. Призовой фонд 769 670 евро. Одиночный разряд. 28 участников.

1/2 финала

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 7) - Жиль Симон (Франция) – 7:5, 7:6(2) В Марселе (Франция) на турнире ATP250 - Open 13 Provence с призовым фондом 769 670 евро в одиночном разряде прошел второй полуфинальный матч.18-я ракетка мира, 19-летний канадец, посеянный под седьмым номером одержал победу над 35-летним французом, занимающим в рейтинге ATP 58-е место, со счетом 7:5, 7:6(2).За 1 час 33 минуты игрового времени Оже Альяссим сделал два брейка из шести возможных, Симон – один из трех. На счету Феликса пять эйсов и одна двойная ошибка, у Жиля один эйс и две двойные ошибки. Теперь в их личном противостоянии канадец лидирует со счетом 2:0.В финале турнира Open 13 Provence Оже Альяссима ожидает действующий чемпион Стефанос Циципас из Греции.Феликс Оже-Альяссим (Канада, 7) - Жиль Симон (Франция) – 7:5, 7:6(2)