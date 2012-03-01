Вашек Поспишил: Не каждый день обыгрываешь теннисистов уровня Медведева

Канадский теннисист Вашек Поспишил прокомментировал



«Всё могло сложиться иначе. При счёте 4:4, 0:40 мне удалось выполнить ряд мощных подач, которые мне очень помогли. Также здорово, что мне удалось сохранить выдержку, - приводит слова Поспишила пресс-служба турнира. - Не каждый день обыгрываешь теннисистов уровня Медведева. Нужно верить в свои силы, особенно если уже делал это раньше, как я.



У меня был чёткий план на игру, но его реализация - совсем другое дело. За счёт того, что я был аутсайдером, я чувствовал себя расслабленно и уверенно. Это хорошее сочетание перед началом матча».

Канадский теннисист Вашек Поспишил прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым на турнире ATP500 в Роттердаме (Нидерланды).«Всё могло сложиться иначе. При счёте 4:4, 0:40 мне удалось выполнить ряд мощных подач, которые мне очень помогли. Также здорово, что мне удалось сохранить выдержку, - приводит слова Поспишила пресс-служба турнира. - Не каждый день обыгрываешь теннисистов уровня Медведева. Нужно верить в свои силы, особенно если уже делал это раньше, как я.У меня был чёткий план на игру, но его реализация - совсем другое дело. За счёт того, что я был аутсайдером, я чувствовал себя расслабленно и уверенно. Это хорошее сочетание перед началом матча».