Кубок Федерации. Победа Ястремской над Малыгиной: обзор матча (видео)

26-я ракетка мира, 19-летняя украинка Даяна Ястремская в матче Кубка Федерации Украина – Эстония одержала победу над своей ровесницей Еленой Малыгиной, которая занимает в мировом рейтинге 553-ю строчку, со счетом 6:3, 6:1. Для победы украинке потребовалось 57 минут. Теперь счет в их личных встречах стал 2:0 в пользу украинки.



