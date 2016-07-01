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Даяна Ястремская претендует на звание «Прорыв месяца»
Даяна Ястремская претендует на звание «Прорыв месяца»Даяна Ястремская. Фото: j48tennis.net/ 

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская претендует на звание «Прорыв месяца». В январе Ястремская впервые в карьере вышла в финал турнира категории Premier в Аделаиде, где уступила первой ракетке мира австралийке Эшли Барти.

В число претенденток на победу в этой номинации также вошли россиянка Екатерина Александрова, эстонка Анетт Контавейт и представительница Туниса Онс Жабер.

Александрова в январе завоевала первый в карьере титул на соревнованиях WTA в китайском Шэньчжэне. Контавейт и Жабер  впервые дошли до четвертьфинала на турнире «Большого шлема» — Открытом чемпионате Австралии.

Проголосовать можно на официальном сайте WTA-тура.

Голосование в этой номинации завершится 9 февраля в 06:59 утра по Киеву.
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