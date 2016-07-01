Даяна Ястремская претендует на звание «Прорыв месяца»

Даяна Ястремская. Фото: j48tennis.net/

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская претендует на звание «Прорыв месяца». В январе Ястремская впервые в карьере вышла в финал турнира категории Premier в Аделаиде, где уступила первой ракетке мира австралийке Эшли Барти.



В число претенденток на победу в этой номинации также вошли россиянка Екатерина Александрова, эстонка Анетт Контавейт и представительница Туниса Онс Жабер.



Александрова в январе завоевала первый в карьере титул на соревнованиях WTA в китайском Шэньчжэне. Контавейт и Жабер впервые дошли до четвертьфинала на турнире «Большого шлема» — Открытом чемпионате Австралии.



Проголосовать можно на официальном



Голосование в этой номинации завершится 9 февраля в 06:59 утра по Киеву. Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская претендует на звание «Прорыв месяца». В январе Ястремская впервые в карьере вышла в финал турнира категории Premier в Аделаиде, где уступила первой ракетке мира австралийке Эшли Барти.В число претенденток на победу в этой номинации также вошли россиянка Екатерина Александрова, эстонка Анетт Контавейт и представительница Туниса Онс Жабер.Александрова в январе завоевала первый в карьере титул на соревнованиях WTA в китайском Шэньчжэне. Контавейт и Жабер впервые дошли до четвертьфинала на турнире «Большого шлема» — Открытом чемпионате Австралии.Проголосовать можно на официальном сайте WTA-тура.Голосование в этой номинации завершитсяутра по Киеву.