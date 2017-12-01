Джон Макинрой: Этот сезон может стать последним в карьере Федерера

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Джон Макинрой допустил возможное завершение профессиональных выступлений 38-летнего



«Не думаю, что поражение в финале Уимблдона-2019 станет большим ударом для Федерера — он слишком опытен для этого, — цитирует Макинроя El Pais. - Вспомните, как часто мы «списывали» Роджера, после чего он возвращался и показывал, на что способен. Думаю, в этом сезоне ему предстоит много борьбы на крупных турнирах.



В то же время этот сезон может стать последним в карьере Федерера. Не знаю, как долго он ещё выдержит, к тому же мотивация играет огромную роль. Удивлён, что он в принципе продолжает выступать на высочайшем уровне.



Возможно, участие в Олимпийских играх в Токио является для него мотивацией на данный момент. Конечно, для тенниса было бы здорово, если бы Роджер поиграл ещё год или два».

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Джон Макинрой допустил возможное завершение профессиональных выступлений 38-летнего Роджера Федерера по итогам 2020 года.«Не думаю, что поражение в финале Уимблдона-2019 станет большим ударом для Федерера — он слишком опытен для этого, — цитирует Макинроя El Pais. - Вспомните, как часто мы «списывали» Роджера, после чего он возвращался и показывал, на что способен. Думаю, в этом сезоне ему предстоит много борьбы на крупных турнирах.В то же время этот сезон может стать последним в карьере Федерера. Не знаю, как долго он ещё выдержит, к тому же мотивация играет огромную роль. Удивлён, что он в принципе продолжает выступать на высочайшем уровне.Возможно, участие в Олимпийских играх в Токио является для него мотивацией на данный момент. Конечно, для тенниса было бы здорово, если бы Роджер поиграл ещё год или два».