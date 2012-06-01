Тренер Мугурусы: Не все могут достичь вершины Килиманджаро, а ей хватило на это упертости

Кончита Мартинес, тренер испанской теннисистки Гарбинье Мугурусы, перед финалом Australian Open прокомментировала то, что в туре становится больше женщин-тренеров, а также то, что в межсезонье испанка покорила Килиманджаро.– По-моему, здорово, что женщины тренируют. И это необязательно должно быть в женском туре. Теннисный тренер – это теннисный тренер. Есть отличные мужчины, есть отличные женщины. Теннис – это теннис, тренировать можно кого угодно.Я рада, что женщин появляется больше. Надеюсь, у нас появляется больше возможностей.– Думаю, ситуация улучшается. Но, конечно, вы сами сказали, что разрыв большой. Не знаю почему. Все зависит от самих игроков, от агентов. Но я думаю, что если давать женщинам возможность, с работой мы справимся.– Для такого нужна психологическая твердость. Не знаю, сама я таким не занималась, но, по ее рассказам, там очень холодно, отдыхать почти невозможно и нужно идти дальше, преодолевать страхи, оставаться сильной.Думаю, это дает что-то психологически. По-моему, она гордится тем, что сделала. Не все могут достичь вершины, а ей хватило на это упертости. Думаю, это и на корте помогает: ты можешь считать что-то невозможным, но с правильным настроем все возможно. У нее правильный настрой.