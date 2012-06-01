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Тренер Мугурусы: Не все могут достичь вершины Килиманджаро, а ей хватило на это упертости
Тренер Мугурусы: Не все могут достичь вершины Килиманджаро, а ей хватило на это упертостиКончита Мартинес, тренер испанской теннисистки Гарбинье Мугурусы, перед финалом Australian Open прокомментировала то, что в туре становится больше женщин-тренеров, а также то, что в межсезонье испанка покорила Килиманджаро.

– Я насчитал в сетке семь теннисисток, которых тренируют женщины. Количество растет, но оно все равно довольно маленькое. Отношение к женщинам-тренерам меняется, или сохраняется консервативное настроение?
– По-моему, здорово, что женщины тренируют. И это необязательно должно быть в женском туре. Теннисный тренер – это теннисный тренер. Есть отличные мужчины, есть отличные женщины. Теннис – это теннис, тренировать можно кого угодно.
Я рада, что женщин появляется больше. Надеюсь, у нас появляется больше возможностей.

– Но впереди еще длинный путь?
– Думаю, ситуация улучшается. Но, конечно, вы сами сказали, что разрыв большой. Не знаю почему. Все зависит от самих игроков, от агентов. Но я думаю, что если давать женщинам возможность, с работой мы справимся.

– Мало кто из теннисистов покоряет горы. Как вы оцениваете ее решение? Как это приключение на нее повлияло?
– Для такого нужна психологическая твердость. Не знаю, сама я таким не занималась, но, по ее рассказам, там очень холодно, отдыхать почти невозможно и нужно идти дальше, преодолевать страхи, оставаться сильной.
Думаю, это дает что-то психологически. По-моему, она гордится тем, что сделала. Не все могут достичь вершины, а ей хватило на это упертости. Думаю, это и на корте помогает: ты можешь считать что-то невозможным, но с правильным настроем все возможно. У нее правильный настрой.
По материалам: Sports.ru
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