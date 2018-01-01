Australian Open. Надежда Киченок и Рохан Бопана не пробились в полуфинал в миксте

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) в смешанном парном разряде проходят матчи 1/4 финала.Посеянные под 10-м номером украинкаиз Индии уступили пятым сеяным чешкеи хорватусо счетом 0:6, 2:6.Матч продолжался 47 минут. Киченок и Бопана не сумели заработать ни одного брейк-пойнта, а их соперники реализовали пять брейк-пойнтов из девяти возможных. Соперники выполнили по три эйса, при этом Надежда и Рохан допустили три двойные ошибки, а Крейчикова и Мектич – две.Отметим, что для Надежды Киченок это третий четвертьфинал на турнирах Большого шлема. Ранее она играла в 1/4 финала на US Open-2018 и Ролан Гаррос-2019.