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Australian Open. Кенин обыграла Барти и стала первой финалисткой
Australian Open. Кенин обыграла Барти и стала первой финалисткойСофия Кенин. Фото: j48tennis.net 

В Мельбурне (Австралия) на турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у женщин в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.

21-летняя американка София Кенин (14), занимающая в мировом рейтинге 14-е место, нанесла поражение первой ракетке мира, 23-летней австралийке Эшли Барти (1) со счетом 7:6(6), 7:5.
 
Поединок продолжался 1 час 45 минут. По ходу матча у соперниц было по четыре брейк-пойнта, из которых Кенин реализовала два, а Барти – один. На подаче теннисистки допустили по одной двойной ошибке, при этом София выполнила два эйса, а Эшли – восемь. За счет активных действий Кенин выиграла 16 розыгрышей и совершила 25 невынужденнхы ошибок, у Барти 33/36 соответственно. В их личном противостоянии лидером остается австралийка – 4:2.
Кенин впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема.

В финале Открытого чемпионата Австралии Кенин предстоит сразиться или с румынкой Симоной Халеп (4), или с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43 031 250. Одиночный разряд. 128 участниц.
1/4 финала
София Кенин (США, 14) – Эшли Барти (Австралия, 1) – 7:6(6), 7:5
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