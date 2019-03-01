Australian Open. Кенин обыграла Барти и стала первой финалисткой

София Кенин. Фото: j48tennis.net

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43 031 250. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Мельбурне (Австралия) на турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у женщин в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.21-летняя американка(14), занимающая в мировом рейтинге 14-е место, нанесла поражение первой ракетке мира, 23-летней австралийке Эшли Барти (1) со счетом 7:6(6), 7:5.Поединок продолжался 1 час 45 минут. По ходу матча у соперниц было по четыре брейк-пойнта, из которых Кенин реализовала два, а Барти – один. На подаче теннисистки допустили по одной двойной ошибке, при этом София выполнила два эйса, а Эшли – восемь. За счет активных действий Кенин выиграла 16 розыгрышей и совершила 25 невынужденнхы ошибок, у Барти 33/36 соответственно. В их личном противостоянии лидером остается австралийка – 4:2.Кенин впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема.В финале Открытого чемпионата Австралии Кенин предстоит сразиться или с румынкой Симоной Халеп (4), или с испанкой Гарбинье Мугурусой.София Кенин (США, 14) – Эшли Барти (Австралия, 1) – 7:6(6), 7:5