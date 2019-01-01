Australian Open. Победа Зверева над Вавринкой: обзор матча 1/4 финала (Видео)



В полуфинале соперником Зверева будет или испанец Рафаэль Надаль (1), или австриец Доминик Тим (5).

Седьмая ракетка мира, 22-летний немец Александр Зверев в матче 1/4 финала на турнире «Большого шлема» Australian Open в четырех сетах обыграл 34-летнего швейцарца Стэна Вавринку, занимающего в рейтинге ATP 15-е место, со счетом 1:6, 6:3, 6:4, 6:2 . Теннисисты провели на корте 2 часа 19 минут.В полуфинале соперником Зверева будет или испанец Рафаэль Надаль (1), или австриец Доминик Тим (5).