Australian Open. Зверев обыграл Рублева и встретится с Вавринкой в 1/4 финала

Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.



Седьмая ракетка мира, 22-летний немец Александр Зверев одержал победу над своим ровесником из России Андреем Рублевым, занимающим в мировой классификации 16-е место, со счетом 6:4, 6:4, 6:4.



Матч продолжался 1 час 34 минуты. Зверев сделал три брейка и не позволил Рублеву заработать ни одного брейк-пойнта. Александр выполнил одиннадцать эйсов и допустил три двойные ошибки, а Андрей пять раз подал навылет и совершил столько же двойных ошибок. В их личном противостоянии лидирует немец – 4:0.



За выход в полуфинал соревнований в Мельбурне Зверев сразится со швейцарцем



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43 031 250. Одиночный разряд. 128 участников.

Мужчины. Четвертый круг.

Александр Зверев (Германия, 7) – Андрей Рублев (Россия, 17) – 6:4, 6:4, 6:4 Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Седьмая ракетка мира, 22-летний немецодержал победу над своим ровесником из России, занимающим в мировой классификации 16-е место, со счетом 6:4, 6:4, 6:4.Матч продолжался 1 час 34 минуты. Зверев сделал три брейка и не позволил Рублеву заработать ни одного брейк-пойнта. Александр выполнил одиннадцать эйсов и допустил три двойные ошибки, а Андрей пять раз подал навылет и совершил столько же двойных ошибок. В их личном противостоянии лидирует немец – 4:0.За выход в полуфинал соревнований в Мельбурне Зверев сразится со швейцарцем Стэном Вавринкой Мужчины. Четвертый круг.Александр Зверев (Германия, 7) – Андрей Рублев (Россия, 17) – 6:4, 6:4, 6:4