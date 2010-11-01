WTA разрешит подсказки тренеров с трибун

WTA приняла решение официально разрешить подсказки тренеров с трибун во время матчей.



Это объясняется тем, что наставники и так подсказывают своим подопечным, а отслеживать их вербальные и невербальные контакты слишком сложно.



Испытания нового формата начнутся на турнирах в Дубае и Будапеште в феврале и продлятся на протяжении всего сезона-2020.

