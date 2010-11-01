На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

WTA разрешит подсказки тренеров с трибун
WTA приняла решение официально разрешить подсказки тренеров с трибун во время матчей.

Это объясняется тем, что наставники и так подсказывают своим подопечным, а отслеживать их вербальные и невербальные контакты слишком сложно.

Испытания нового формата начнутся на турнирах в Дубае и Будапеште в феврале и продлятся на протяжении всего сезона-2020.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Теги: Теннис WTA

Читайте также:

Муратоглу: Надаль прав – тренерские подсказки нужно разрешить
Серена Уильямс досрочно завершила сезон
Сенна надеется на поддержку трибун в Гран-при Бразилии
В сборной России по фристайлу избавились от тренеров-алкоголиков
Роджер Федерер: Игроки могут использовать телефоны на корте лишь для забавы
WBA приняла решение по бою Кличко - Джошуа
НХЛ. Тренеры команд назвали «Вашингтон» главным фаворитом Кубка Стэнли-2016
Евгению Хитрову ищут новых тренеров
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Australian Open. Надаль переиграл Кирьоса и в 1/4 финала встретится с Тимом
Australian Open. Зверев обыграл Рублева и встретится с Вавринкой в 1/4 финала
Australian Open. Павлюченкова обыграла Кербер и стала последней четвертьфиналисткой
WTA разрешит подсказки тренеров с трибун
Australian Open. Мугуруса не пустила Бертенс в четвертьфинал

Последние новости спорта

15:44

Уайлдер: Не думаю, что Фьюри может нокаутировать меня 82 | Бокс

15:13

Владимир Кличко без слов отреагировал на гибель Коби Брайанта 95 | Бокс

14:56

Пользователь «Твиттера» семь лет назад предсказал, что Брайант разобьётся на вертолёте 87 | Баскетбол

14:41

Australian Open. Надаль переиграл Кирьоса и в 1/4 финала встретится с Тимом 108 | Теннис

14:24

Australian Open. Зверев обыграл Рублева и встретится с Вавринкой в 1/4 финала 111 | Теннис

14:09

Australian Open. Павлюченкова обыграла Кербер и стала последней четвертьфиналисткой 94 | Теннис

13:47

НБА. Трэй Янг возглавил топ-5 моментов игрового дня (Видео) 112 | Баскетбол / Видео

13:32

НБА. «Атланта» без Леня обыграла «Вашингтон», «Хьюстон» проиграл «Денверу» и другие результаты (+Видео) 139 | Баскетбол

12:48

WTA разрешит подсказки тренеров с трибун 117 | Теннис

12:39

Стали известны имена всех девяти погибших в вертолете Брайанта 98 | Баскетбол

Все новости

ВИДЕО

НБА. Трэй Янг возглавил топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Australian Open. Победа Тима над Монфисом: обзор матча четвертого круга (Видео)

Australian Open. Победа Вавринки над Медведевым: обзор матча четвертого круга (Видео)

НБА. Блок-шот Гобера и аллей-уп Карузо на Джеймса- в топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Матч звезд НХЛ. Победители Мастер-шоу в рамках звездного уик-энда (Видео)

Australian Open. Поражение Наоми Осаки от Кори Гауфф: обзор матча третьего круга (Видео)

Australian Open. Поражение Серены Уильямс от Ван Цян: обзор матча третьего круга (Видео)



Топ-новости недели

Шведка Эберг выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке; Джима – 25-я
Француз Фийон-Майе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке: Пидручный – 28-й, Прима – 29-й
Украинские боксеры завоевали 10 медалей на турнире «Странджа-2020» в Софии
Французы выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Поклюке; украинцы - десятые
Французы выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в Поклюке; украинцы - пятые


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2020 (523)
Декабрь 2019 (578)
Ноябрь 2019 (427)
Октябрь 2019 (526)
Сентябрь 2019 (547)
Август 2019 (489)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги