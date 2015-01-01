Милош Раонич: Надеюсь, я смогу остановить Джоковича в Мельбурне

Канадец Милош Раонич поделился ожиданиями от встречи с сербом



- Я постоянно создаю для себя возможности, стараюсь принимать его подачу и заставлять его работать. Но и мне самому нужно здорово действовать на подаче. В Цинциннати у меня было больше шансов, чем обычно, я вёл с брейком в каждой партии. В такие моменты нужно играть чётко.



- Сможет ли Новак завоевать больше титулов на "Шлемах", чем Федерер и Надаль?

- Надеюсь, я смогу остановить его хотя бы в Мельбуне.



- У Джоковича лучший приём в Туре? Есть ещё игроки, противостоять которым так же тяжело?

- На мой взгляд, Рафа близок, хоть у них и совершенно разные стили. Надаль принимает почти все удары, но можно попробовать пробить первым мячом. Новак действует иначе: он направляет мяч через центр, не меняя угол первым, но при этом так близко стоит к задней линии, что у тебя почти не остаётся времени.



Именно игра на приёма позволила им построить такие прекрасные карьеры. Они наказывают соперников, как только те расслабятся



Канадец Милош Раонич поделился ожиданиями от встречи с сербом Новаком Джоковичем в Мельбурнев 1/4 финала Australian Open.- Я постоянно создаю для себя возможности, стараюсь принимать его подачу и заставлять его работать. Но и мне самому нужно здорово действовать на подаче. В Цинциннати у меня было больше шансов, чем обычно, я вёл с брейком в каждой партии. В такие моменты нужно играть чётко.- Надеюсь, я смогу остановить его хотя бы в Мельбуне.- На мой взгляд, Рафа близок, хоть у них и совершенно разные стили. Надаль принимает почти все удары, но можно попробовать пробить первым мячом. Новак действует иначе: он направляет мяч через центр, не меняя угол первым, но при этом так близко стоит к задней линии, что у тебя почти не остаётся времени.Именно игра на приёма позволила им построить такие прекрасные карьеры. Они наказывают соперников, как только те расслабятся