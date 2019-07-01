София Кенин: Обыграла Гауфф не ради шумихи

Американка София Кенин прокомментировала свой выход в 1/4 финала Australian Open. София обыграла свою соотечественницу Кори Гауфф со счетом



- Вас не смущало, что о вашей сопернице Кори Гауфф говорят больше, чем о вас?

- Я рада за неё, мы поддерживаем друг друга. Я стараюсь не думать о популярности и заниматься чем-то более важным. Кори добилась отличных результатов, так что шумиха вокруг неё понятна. Я просто старалась не обращать на это внимания.



- Теперь всё внимание будет привлечено к вам?

- Не знаю, но я обыграла её не ради этого. Я просто хотела доказать себе, что способна на это.



- Это стандартная окраска ракетки или ваша личная просьба?

- Мне предложили стать лицом Америки и играть ракеткой с национальным флагом, и я с радостью согласилась. Однако я не меняла производителя, я всё ещё с Babolat.

Американка София Кенин прокомментировала свой выход в 1/4 финала Australian Open. София обыграла свою соотечественницу Кори Гауфф со счетом 6:7(5), 6:3, 6:0 - Я рада за неё, мы поддерживаем друг друга. Я стараюсь не думать о популярности и заниматься чем-то более важным. Кори добилась отличных результатов, так что шумиха вокруг неё понятна. Я просто старалась не обращать на это внимания.- Не знаю, но я обыграла её не ради этого. Я просто хотела доказать себе, что способна на это.- Мне предложили стать лицом Америки и играть ракеткой с национальным флагом, и я с радостью согласилась. Однако я не меняла производителя, я всё ещё с Babolat.