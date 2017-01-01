Australian Open. Катерина Бондаренко выбыла в первом круге парных соревнований





Украинка Катерина Бондаренко (№602 в парном рейтинге WTA) c напарницей Александрой Крунич (65) из Сербии проиграли хорватке Дарье Юрак (34) и сербке Нине Стоянович (133) со счетом 1:6, 4:6.



Матч длился 55 минут. Бондаренко и Крунич реализовали свой единственный брейк-пойнт, а соперницы – пять из семи. Катерина и Александра ни разу не подали навылет и дважды ошиблись при подаче. Победительницы выполнили один эйс при трех двойных ошибках.



Напомним, в одиночном разряде Бондаренко выбыла в первом круге,







В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у женщин в парном турнире проходят матчи первого круга.Украинка(№602 в парном рейтинге WTA) c напарницей(65) из Сербии проиграли хорватке(34) и сербке(133) со счетом 1:6, 4:6.Матч длился 55 минут. Бондаренко и Крунич реализовали свой единственный брейк-пойнт, а соперницы – пять из семи. Катерина и Александра ни разу не подали навылет и дважды ошиблись при подаче. Победительницы выполнили один эйс при трех двойных ошибках.Напомним, в одиночном разряде Бондаренко выбыла в первом круге, проиграв австралийке Арине Родионовой.