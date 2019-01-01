Наоми Осака: Никто не хочет проигрывать 15-летней





«Пока что у меня нет чемпионского менталитета, чтобы одерживать победы, не играя на 100%, — цитирует Осаку AFP. - Я всегда хотела иметь его, но, кажется, впереди долгий путь. Думаю, некоторые рождаются с ним, а некоторым приходится упорно трудиться, проходить испытания, чтобы заполучить его.



Чувствую, что проверок я прохожу много. Жизнь полна испытаний. Мои испытания — это теннисные матчи, вы их видите. Мне нужно найти способ справляться с этим. Бывают моменты, когда у меня всё получается. Вы это тоже видите. Но бывают ситуации, когда я просто ошеломлена и вообще не знаю, что нужно делать.



Никто не хочет проигрывать 15-летней. Но, наверное, такова реальность для меня. Хотя возраст соперника не имеет значения».



За выход в четвертьфинал Гауфф поспорит со своей соотечественницей Софьей Кенин (14), победившей китаянку Чжан Шуай – 7:5, 7:6 (7). Действующая чемпионка Открытого чемпионата Австралии японка Наоми Осака прокомментировала поражение в матче третьего круга с 15-летней американкой Кори Гауфф со счётом 3:6, 4:6 «Пока что у меня нет чемпионского менталитета, чтобы одерживать победы, не играя на 100%, — цитирует Осаку AFP. - Я всегда хотела иметь его, но, кажется, впереди долгий путь. Думаю, некоторые рождаются с ним, а некоторым приходится упорно трудиться, проходить испытания, чтобы заполучить его.Чувствую, что проверок я прохожу много. Жизнь полна испытаний. Мои испытания — это теннисные матчи, вы их видите. Мне нужно найти способ справляться с этим. Бывают моменты, когда у меня всё получается. Вы это тоже видите. Но бывают ситуации, когда я просто ошеломлена и вообще не знаю, что нужно делать.Никто не хочет проигрывать 15-летней. Но, наверное, такова реальность для меня. Хотя возраст соперника не имеет значения».За выход в четвертьфинал Гауфф поспорит со своей соотечественницей Софьей Кенин (14), победившей китаянку Чжан Шуай – 7:5, 7:6 (7).