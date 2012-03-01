Серена Уильямс — о завершении карьеры Возняцки: Я сейчас расплачусь

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс прокомментировала решение её подруги датчанки Каролин Возняцки завершить карьеру. В своём последнем матче на профессиональном уровне Каролин



«Мы обе немного потрясены своими матчами, — цитирует Уильямс FOX Sports Australia. - Но это не конец света. Жизнь продолжается. Пока что всё, связанное с окончанием её карьеры, кажется таким живым. Боже, это так эмоционально. Мне будет её не хватать. Ребята, я не могу отвечать на вопросы о Каролине. Я сейчас расплачусь. Она одна из моих лучших подруг. Мы будем замечательно ладить, но мне будет её не хватать».



Возняцки за карьеру выиграла 30 турниров WTA. В 2018 года она стала победительницей Australian Open.

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс прокомментировала решение её подруги датчанки Каролин Возняцки завершить карьеру. В своём последнем матче на профессиональном уровне Каролин проиграла Онс Жабер из Туниса в третьем круге Australian Open. Уильямс также покинула турнир, уступив китаянке Ван Цян.«Мы обе немного потрясены своими матчами, — цитирует Уильямс FOX Sports Australia. - Но это не конец света. Жизнь продолжается. Пока что всё, связанное с окончанием её карьеры, кажется таким живым. Боже, это так эмоционально. Мне будет её не хватать. Ребята, я не могу отвечать на вопросы о Каролине. Я сейчас расплачусь. Она одна из моих лучших подруг. Мы будем замечательно ладить, но мне будет её не хватать».Возняцки за карьеру выиграла 30 турниров WTA. В 2018 года она стала победительницей Australian Open.