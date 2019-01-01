Australian Open. Поражение Серены Уильямс от Ван Цян: обзор матча третьего круга (Видео)

Серена Уильямс (8) в матче третьего круга на турнире «Большого шлема» Australian Open потерпела поражение от китаянки Ван Цян, занимающей в мировом рейтинге 29-е место. Поединок продолжался 2 часа 41 минуту и завершился в пользу китаянки со счетом



Девятая ракетка мира, 38-летняя американка(8) в матче третьего круга на турнире «Большого шлема» Australian Open потерпела поражение от китаянки, занимающей в мировом рейтинге 29-е место. Поединок продолжался 2 часа 41 минуту и завершился в пользу китаянки со счетом 6:4, 6:7(2), 7:5