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Тренер Ястремской: Хочу заткнуть некоторых людей и прекратить бесполезный разговор
Тренер Ястремской: Хочу заткнуть некоторых людей и прекратить бесполезный разговорСаша Бажин, тренер украинской теннисистки Даяны Ястремской, прокомментировал ситуацию в матче второго круга Australian Open с датчанкой Каролиной Возняцки, в ходе которого его подопечная взяла медицинский перерыв.

«Пишу, чтобы заткнуть некоторых людей и прекратить этот бесполезный разговор. У Даяны есть проблемы с ногой. Но вы же все врачи и тренеры и знаете больше, чем она или её команда», — написал Бажин в «Твиттере».

Ранее Возняцки упрекнула Ястремскую в неспортивном поведении. Каролина выиграла первый сет — 7:5, а при счёте 5:4 в её пользу во второй партии Даяна вызвала на корт врача, что не понравилось датчанке.
По материалам: Чемпионат.com
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