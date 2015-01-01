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Хобарт. Катерина Козлова не пробилась в 1/4 финала
Хобарт. Катерина Козлова не пробилась в 1/4 финалаКатерина Козлова. Фото: j48tennis.net

В Хобарте (Австралия) на турнире WTA категории International - Hobart International с призовым фондом $275,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Прошедшая через квалификацию 25-летняя украинка Катерина Козлова, занимающая в мировом рейтинге 91-е место, уступила в трех партиях 40-й ракетке мира, 30-летней китаянке Чжан Шуай, посеянной под четвертым номером. Поединок продолжался 1 час 49 минут и завершился в пользу китаянки со счетом 4:6, 6:1, 6:2.

Козлова выиграла два гейма на подаче Шуай и проиграла пять на своей. Катерина выполнила два эйса и допустила две двойные ошибки, а Чжан семь раз подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Теперь в их личном противостоянии вперед вышла китаянка – 3:2.

В 1/4 финала Чжан Шуай сыграет против американки Лорен Дэвис, которая победила шестую сеяную польку Магду Линетт  - 6:4, 6:4.

В парном разряде Козлова в дуэте с полькой Магдой Линетт проиграли в первом круге бельгийкам Кирстен Флипкенс и Элисон Ван Уйтванк – 5:7, 3:6.
 
Теннис. WTA Hobart International. Хобарт (Австралия). Хард. Призовой фонд $275,000. Одиночный разряд. 32 участницы
Второй круг
Чжан Шуай (Китай, 4) - Катерина Козлова (Украина, Q) – 4:6, 6:1, 6:2
Лорен Дэвис (США) – Магда Линетт (Польша, 6) – 6:4, 6:4

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