Хобарт. Катерина Козлова не пробилась в 1/4 финала

Катерина Козлова. Фото: j48tennis.net

Теннис. WTA Hobart International. Хобарт (Австралия). Хард. Призовой фонд $275,000. Одиночный разряд. 32 участницы

В Хобарте (Австралия) на турнире WTA категории International - Hobart International с призовым фондом $275,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Прошедшая через квалификацию 25-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 91-е место, уступила в трех партиях 40-й ракетке мира, 30-летней китаянке, посеянной под четвертым номером. Поединок продолжался 1 час 49 минут и завершился в пользу китаянки со счетом 4:6, 6:1, 6:2.Козлова выиграла два гейма на подаче Шуай и проиграла пять на своей. Катерина выполнила два эйса и допустила две двойные ошибки, а Чжан семь раз подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Теперь в их личном противостоянии вперед вышла китаянка – 3:2.В 1/4 финала Чжан Шуай сыграет против американки, которая победила шестую сеяную польку- 6:4, 6:4.В парном разряде Козлова в дуэте с полькой Магдой Линетт проиграли в первом круге бельгийкам Кирстен Флипкенс и Элисон Ван Уйтванк – 5:7, 3:6.Чжан Шуай (Китай, 4) - Катерина Козлова (Украина, Q) – 4:6, 6:1, 6:2Лорен Дэвис (США) – Магда Линетт (Польша, 6) – 6:4, 6:4