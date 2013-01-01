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Сборная Сербии стала первым чемпионом ATP Cup, победив в финале Испанию (+Видео)
Сборная Сербии стала первым чемпионом ATP Cup, победив в финале ИспаниюСегодня, 12 января, в Сиднее (Австралия) на дебютном командном турнире ATP Cup прошла финальная встреча между сборными Сербии и Испании.

Сербские теннисисты Новак Джокович и Виктор Троицки одержали победу в парном матче и принесли команде победное очко. Со счетом 6:3, 6:4 сербы одолели испанский дуэт Пабло Карреньо-Буста / Фелисиано Лопес.

Матч продолжался 1 час 15 минут. Сербы сделали три брейка, выполнили пять эйсов и допустили одну двойную ошибку. На счету испанцев один брейк, четыре подачи навылет и две двойные ошибки.

Напомним, в первом одиночном поединке испанец Роберто Баутиста-Агут обыграл серба Душана Лайовича — 7:5, 6:1. Во второй встрече Новак Джокович победил Рафаэля Надаля — 6:2, 7:6 (7:4).

Таким образом, со счетом 2:1 сборная Сербии стала первым в истории победителем ATP Cup.

Теннис. ATP Cup-2020. Сидней (Австралия). Призовой фонд $15 000 000. 12 января
Финал
Сербия – Испания – 2:1
Душан Лайович - Роберто Баутиста-Агут  - 5:7, 1:6
Новак Джокович – Рафаэль Надаль - 6:2, 7:6(4)
Новак Джокович/Виктор Троицки - Пабло Карреньо-Буста/Фелисиано Лопес – 6:3, 6:4
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