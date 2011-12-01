ATP Cup-2020. Надаль вывел сборную Испании в финал, одержав победу над Минором



Сегодня, 11 января, в Сиднее (Австралия) на дебютном командном турнире ATP Cup проходит второй полуфинал между сборными Испании и Австралии.



Первая ракетка мира Рафаэль Надаль одержал волевую победу над Алексом де Минором со счётом 4:6, 7:5, 6:1.



Поединок продолжался 2 часа 15 минут. Надаль реализовал четыре брейк-пойнта из пяти, сделал пять эйсов и допустил три двойные ошибки на подаче. Де Минор сделал два брейка, 6 раз подал навылет и совершил 1 двойную ошибку.



Ранее Роберто Баутиста-Агут одолел Ника Кирьоса — 6:1, 6:4.



В заключительном парном поединке испанцы Пабло Карренньо-Буста и Фелисиано Лопес одержали победу над Крисом Гуччионе и Джоном Пирсом - 6:2, 6:7(6), 10:4.



Таким образом, Испания победила Австралию со счетом 3:0.



В финале ATP Cup сборная Испании встретится с командой Сербии, которая



Теннис. ATP Cup-2020. Сидней (Австралия). Призовой фонд $15 000 000. 11 января

1/2 финала



Испания – Австралия – 3:0

Роберто Баутиста Агут – Ник Кирьос – 6:1, 6:4

Рафаэль Надаль – Алекс де Минор – 4:6, 7:5, 6:1

Пабло Карренньо-Буста/Фелисиано Лопес - Крис Гуччионе/Джон Пирс - 6:2, 6:7(6), 10:4 ATP Cup-2020. Надаль вывел сборную Испании в финал, одержав победу над МиноромСегодня, 11 января, в Сиднее (Австралия) на дебютном командном турнире ATP Cup проходит второй полуфинал между сборными Испании и Австралии.Первая ракетка мираодержал волевую победу надсо счётом 4:6, 7:5, 6:1.Поединок продолжался 2 часа 15 минут. Надаль реализовал четыре брейк-пойнта из пяти, сделал пять эйсов и допустил три двойные ошибки на подаче. Де Минор сделал два брейка, 6 раз подал навылет и совершил 1 двойную ошибку.Ранее Роберто Баутиста-Агут одолел Ника Кирьоса — 6:1, 6:4.В заключительном парном поединке испанцы Пабло Карренньо-Буста и Фелисиано Лопес одержали победу над Крисом Гуччионе и Джоном Пирсом - 6:2, 6:7(6), 10:4.Таким образом, Испания победила Австралию со счетом 3:0.В финале ATP Cup сборная Испании встретится с командой Сербии, которая «всухую» обыграла Россию – Австралия – 3:0– Ник Кирьос – 6:1, 6:4– Алекс де Минор – 4:6, 7:5, 6:1- Крис Гуччионе/Джон Пирс - 6:2, 6:7(6), 10:4