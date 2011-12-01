На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

ATP Cup-2020. Надаль вывел сборную Испании в финал, одержав победу над Минором
ATP Cup-2020. Надаль вывел сборную Испании в финал, одержав победу над Минором
Сегодня, 11 января, в Сиднее (Австралия) на дебютном командном турнире ATP Cup проходит второй  полуфинал между сборными Испании и Австралии.

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль одержал волевую победу над Алексом де Минором со счётом 4:6, 7:5, 6:1.

Поединок продолжался 2 часа 15 минут. Надаль реализовал четыре брейк-пойнта из пяти, сделал пять эйсов и допустил три двойные ошибки на подаче. Де Минор сделал два брейка, 6 раз подал навылет и совершил 1 двойную ошибку.

Ранее Роберто Баутиста-Агут одолел Ника Кирьоса — 6:1, 6:4.

В заключительном парном поединке испанцы Пабло Карренньо-Буста и Фелисиано Лопес одержали победу над Крисом Гуччионе и Джоном Пирсом - 6:2, 6:7(6), 10:4.

Таким  образом, Испания победила Австралию со счетом 3:0.

В финале ATP Cup сборная Испании встретится с командой Сербии, которая «всухую» обыграла Россию.

Теннис. ATP Cup-2020. Сидней (Австралия). Призовой фонд $15 000 000. 11 января
1/2 финала

Испания – Австралия – 3:0
Роберто Баутиста Агут – Ник Кирьос – 6:1, 6:4
Рафаэль Надаль – Алекс де Минор – 4:6, 7:5, 6:1
Пабло Карренньо-Буста/Фелисиано Лопес - Крис Гуччионе/Джон Пирс -  6:2, 6:7(6), 10:4
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

ATP Cup-2020. Испания вышла в полуфинал, обыграв Бельгию
Финал Кубка Дэвиса. Баутиста-Агут вывел сборную Испании вперед в матче с Канадой
Базель. Федерер обыграл Циципаса и в финале встретится с Де Минором
Кубок Дэвиса. Надаль принес Испании победу
Финал Кубка Дэвиса. Надаль обыграл Шаповалова и принес победу сборной Испании
ATP Cup-2020. Сербия обыграла Россию 3:0 и вышла в финал
Надаль разгромил Кирьоса в финале турнира ATP в Пекине
Кубок Дэвиса. Надаль разгромил Монако и принес Испании первое очко в матче с Аргентиной
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

ATP Cup-2020. Надаль вывел сборную Испании в финал, одержав победу над Минором
Окленд. Серена Уильямс обыграла Аманду Анисимову: обзор матча 1/2 финала (Видео)
Окленд. Возняцки проиграла Пегуле: обзор матча 1/2 финала (Видео)
Брисбен. Каролина Плишкова не пустила Наоми Осаку в финал
ATP Cup-2020. Сербия обыграла Россию 3:0 и вышла в финал

Последние новости спорта

19:52

Алонсо: Если у тех, кто впереди, будут проблемы, то могу попасть на подиум «Дакара» 70 | Ралли

19:43

Фернандо Алонсо считает, что уже адаптировался к «Дакару» 39 | Ралли

19:33

Техасский миллиардер делает тройной переворот на «Дакаре» (Видео аварии) 46 | Ралли

19:21

Красюк: Бой Усика с Чисорой за титул невозможен 51 | Бокс

19:08

Горячкина сравняла счет с Вэньцзюнь в матче за шахматную корону 65 | Шахматы

18:35

Аннамари Данча – пятая в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ в Швейцарии 79 | Сноубординг

17:48

Валя Семеренко: Спасибо организаторам, что изменили маршрут трассы 86 | Биатлон

17:35

Мужская сборная Норвегии по биатлону – лидер Кубка наций; Украина – восьмая 68 | Биатлон

17:13

Мужская сборная Норвегии по биатлону лидирует в зачете эстафет; Украина – 11-я 93 | Биатлон

16:56

Мужская сборная Норвегии по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе; Украина - десятая 133 | Биатлон / Главные новости спорта

Все новости

ВИДЕО

Окленд. Серена Уильямс обыграла Аманду Анисимову: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Окленд. Возняцки проиграла Пегуле: обзор матча 1/2 финала (Видео)

НБА. Кавай Леонард и Грэйсон Аллен возглавляют топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Окленд. Уильямс/Возняцки победили Флипкенс/Ван Уйтванк: обзор матча 1/2 финала (Видео)

НБА. Крис Пол и Джарретт Калвер возглавляют топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Брисбен. Наоми Осака – Софья Кенин: обзор матча второго круга (Видео)

Окленд. Серена Уильямс победила Кристину Макхэйл: обзор матча второго круга (Видео)



Топ-новости недели

Мужская сборная Норвегии по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе; Украина - десятая
Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе; украинки - шестые
Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе КМ в Оберхофе; Прима – 15-й
Норвежка Ольсбю-Ройселанд выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе; Джима – 16-я
Шэньчжэнь. Катерина Бондаренко не пробилась в полуфинал


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2020 (163)
Декабрь 2019 (578)
Ноябрь 2019 (427)
Октябрь 2019 (526)
Сентябрь 2019 (547)
Август 2019 (489)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги