Брисбен. Наоми Осака не пустила Софью Кенин в 1/4 финала

Наоми Осака. Фото: j48tennis.net

Теннис. WTA Premier - Brisbane International. Брисбен (Австралия). Хард. Призовой фонд $1 500 000. 30 участниц

В Брисбене (Австралия) на турнире WTA категории Premier - Brisbane International с призовым фондом $1 500 000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Четвертая ракетка мира, 22-летняя японка, посеянная под третьим номером, переиграла в трех партиях 21-летнюю американку, занимающую в мировом рейтинге девятое место, со счетом 6:7(3), 6:3, 6:1.Поединок длился 2 часа 20 минут. За это время Осака выиграла пять геймов на приеме и проиграла один на своей подаче. Наоми выполнила 18 эйсов и допустила три двойные ошибки, а Софья три раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче.В 1/4 финала Осака сразится с бельгийкой(6), которая победила представительницу Эстониисо счетом 6:3, 2:6, 7:5.Наоми Осака (Япония, 3) – София Кенин (США) – 6:7(3), 6:3, 6:1Кики Бертенс (Бельгия, 6) – Анетт Контпвейт (Эстония) – 6:3, 2:6, 7:5