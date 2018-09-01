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Брисбен. Наоми Осака не пустила Софью Кенин в 1/4 финала
Брисбен. Наоми Осака не пустила Софью Кенин в 1/4 финалаНаоми Осака. Фото: j48tennis.net

В Брисбене (Австралия) на турнире WTA категории Premier - Brisbane International с призовым фондом $1 500 000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Четвертая ракетка мира, 22-летняя японка Наоми Осака, посеянная под третьим номером, переиграла в трех партиях 21-летнюю  американку Софью Кенин, занимающую в мировом рейтинге девятое место, со счетом 6:7(3), 6:3, 6:1.

Поединок длился 2 часа 20 минут. За это время Осака выиграла пять геймов на приеме и проиграла один на своей подаче. Наоми выполнила 18 эйсов и допустила три двойные ошибки, а Софья три раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче.

В 1/4 финала Осака сразится с бельгийкой Кики Бертенс (6), которая победила представительницу Эстонии Анетт Контавейт со счетом 6:3, 2:6, 7:5.

Теннис. WTA Premier - Brisbane International. Брисбен (Австралия). Хард. Призовой фонд $1 500 000. 30 участниц
Второй круг
Наоми Осака (Япония, 3) – София Кенин (США) – 6:7(3), 6:3, 6:1
Кики Бертенс (Бельгия, 6) – Анетт Контпвейт (Эстония) – 6:3, 2:6, 7:5
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