Брисбен. Брэйди не пустила Шарапову во второй круг

Теннис. WTA Premier - Brisbane International. Брисбен (Австралия). Хард. Призовой фонд $1 500 000. 30 участниц

В Брисбене (Австралия) на турнире WTA категории Premier - Brisbane International с призовым фондом $1 500 000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.24-летняя американка, занимающая в рейтинге WTA 53-е место, обыграла в трех партиях 147-го номера рейтинга WTA, 32-летнюю россиянку(WC) со счетом 3:6, 6:1, 7:6(3).Матч продолжался 2 часа 14 минут. За это время Брэйди реализовала два брейк-пойнта из шести возможных, Шарапова – один из двух. Победительница выполнила четыре эйса и допустила одну двойную ошибку, а Мария восемь раз подала навылет и совершила одиннадцать двойных ошибок.За выход в 1/4 финала Брэйди сразится с лидером посева, первой ракеткой мира австралийкой, которая первый круг пропускает.Дженнифер Брэйди (США, Q) – Мария Шарапова (Россия, WC) – 3:6, 6:1, 7:6(3)