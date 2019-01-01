WTA опубликовала список главных сенсаций десятилетия

Официальный сайт Женской теннисной ассоциация (WTA) продолжает подводить неформальные итоги уходящего десятилетия. Сегодня был опубликован перечень главных сенсаций с 2010 по 2019 годы.



1. Роберта Винчи - Серена Уильямс – 2:6, 6:4, 6:4. US Open-2015



2. Моника Пюиг - Анжелик Кербер – 6:4, 4:6, 6:1. Олимпиада-2016



3. Елена Остапенко - Симона Халеп – 4:6, 6:4, 6:3. «Ролан Гаррос»-2017



4. Доминика Цибулкова - Анжелик Кербер – 6:3, 6:4. Итоговый чемпионат WTA-2016



5. Бьянка Андрееску - Анжелик Кербер – 6:4, 3:6, 6:4. Индиан-Уэллс-2019



6. Ли На - Каролин Возняцки – 3:6, 7:5, 6:3. Australian Open-2011



7. Виктория Азаренко - Мария Шарапова – 6:3, 6:0. Australian Open-2012



8. Флавия Пеннетта - Ли На – 7:6 (7/5), 6:3. Индиан-Уэллс-2014



9. Се Су-Вей - Агнешка Радваньска – 6:2, 7:5. Australian Open-2018



10. Эшли Барти - Петра Квитова – 7:6 (8/6), 3:6, 6:2. Майами-2019 Официальный сайт Женской теннисной ассоциация (WTA) продолжает подводить неформальные итоги уходящего десятилетия. Сегодня был опубликован перечень главных сенсаций с 2010 по 2019 годы.1. Роберта Винчи - Серена Уильямс – 2:6, 6:4, 6:4. US Open-20152. Моника Пюиг - Анжелик Кербер – 6:4, 4:6, 6:1. Олимпиада-20163. Елена Остапенко - Симона Халеп – 4:6, 6:4, 6:3. «Ролан Гаррос»-20174. Доминика Цибулкова - Анжелик Кербер – 6:3, 6:4. Итоговый чемпионат WTA-20165. Бьянка Андрееску - Анжелик Кербер – 6:4, 3:6, 6:4. Индиан-Уэллс-20196. Ли На - Каролин Возняцки – 3:6, 7:5, 6:3. Australian Open-20117. Виктория Азаренко - Мария Шарапова – 6:3, 6:0. Australian Open-20128. Флавия Пеннетта - Ли На – 7:6 (7/5), 6:3. Индиан-Уэллс-20149. Се Су-Вей - Агнешка Радваньска – 6:2, 7:5. Australian Open-201810. Эшли Барти - Петра Квитова – 7:6 (8/6), 3:6, 6:2. Майами-2019