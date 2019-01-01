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WTA опубликовала список главных сенсаций десятилетия
WTA опубликовала список главных сенсаций десятилетияОфициальный сайт Женской теннисной ассоциация (WTA) продолжает подводить неформальные итоги уходящего десятилетия. Сегодня был опубликован перечень главных сенсаций с 2010 по 2019 годы.

1. Роберта Винчи - Серена Уильямс – 2:6, 6:4, 6:4. US Open-2015

2. Моника Пюиг - Анжелик Кербер – 6:4, 4:6, 6:1. Олимпиада-2016

3. Елена Остапенко - Симона Халеп – 4:6, 6:4, 6:3. «Ролан Гаррос»-2017

4. Доминика Цибулкова - Анжелик Кербер – 6:3, 6:4. Итоговый чемпионат WTA-2016

5. Бьянка Андрееску - Анжелик Кербер – 6:4, 3:6, 6:4. Индиан-Уэллс-2019

6. Ли На - Каролин Возняцки – 3:6, 7:5, 6:3. Australian Open-2011

7. Виктория Азаренко - Мария Шарапова – 6:3, 6:0. Australian Open-2012

8. Флавия Пеннетта - Ли На – 7:6 (7/5), 6:3. Индиан-Уэллс-2014

9. Се Су-Вей - Агнешка Радваньска – 6:2, 7:5. Australian Open-2018

10. Эшли Барти - Петра Квитова – 7:6 (8/6), 3:6, 6:2. Майами-2019
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Теги: Теннис WTA

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