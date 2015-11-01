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Надаль: Мы можем придумать, как и дальше успешно конкурировать с молодёжью
Надаль: Мы можем придумать, как и дальше успешно конкурировать с молодёжьюПервая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль высоко оценил новое поколение игроков. По мнению Надаля, уже в ближайшее время представители нового поколения будут выигрывать крупнейшие турниры. Тем не менее, как считает испанец, он, Роджер Федерер и Новак Джокович ещё поборются с молодёжью.

«Абсолютно естественно, что о молодых теннисистах столько говорят. И о них будут говорить ещё больше, — приводит слова Надаля AS - Мы стареем, а они становятся всё лучше. С каждым годом они прибавляют, улучшают свою игру. Я думаю, что они могут побеждать на крупнейших турнирах. Циципас, Медведев и Тим уже это доказали.

В следующем году шаг вперёд может сделать Шаповалов. Невероятен и прогресс Синнера. Понятно, что они пришли, чтобы оставаться наверху ещё долго.

Но и мы продолжаем занимать важные позиции. Хотя однажды всё изменится. В то же время есть причины, по которым мы выиграли столько турниров «Большого шлема». Мы можем придумать, как и дальше конкурировать».
По материалам: Чемпионат.com
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