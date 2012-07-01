Кольшрайбер: Не думаю, что Федерера можно считать примером для подражания

Бывшая 16-я ракетка мира немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер рассказал, как реагирует на точку зрения о том, что 38-летний швейцарец



«Не думаю, что его можно считать примером для подражания, — приводит слова Кольшрайбера Tennis World USA. - Он невероятный спортсмен. Роджер играет всего на 12 турнирах за год, но всё равно умудряется оставаться третьей ракеткой мира. Для большинства игроков это не сработает.



Я по себе это вижу: если я играю меньше, это плохо. Тогда я чувствую, что отдаляюсь от уровня игроков тура, и у меня нет нужных партнёров для тренировок. Когда возвращаешься, то думаешь: вау, здесь всё гораздо быстрее».



Кольшрайбер за карьеру выиграл 8 турниров ATP в одиночном разряде.

Бывшая 16-я ракетка мира немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер рассказал, как реагирует на точку зрения о том, что 38-летний швейцарец Роджер Федерер может служить примером для подражания за своё спортивное долголетие.«Не думаю, что его можно считать примером для подражания, — приводит слова Кольшрайбера Tennis World USA. - Он невероятный спортсмен. Роджер играет всего на 12 турнирах за год, но всё равно умудряется оставаться третьей ракеткой мира. Для большинства игроков это не сработает.Я по себе это вижу: если я играю меньше, это плохо. Тогда я чувствую, что отдаляюсь от уровня игроков тура, и у меня нет нужных партнёров для тренировок. Когда возвращаешься, то думаешь: вау, здесь всё гораздо быстрее».Кольшрайбер за карьеру выиграл 8 турниров ATP в одиночном разряде.