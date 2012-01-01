Надаль — о титулах на ТБШ: Нельзя расстраиваться, если у соседа дом больше

19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал, как реагирует на противостояние со швейцарцем



«На сегодня ситуация такая. У Федерера 20 титулов, у меня — 19, у Джоковича — 16. Я бы хотел, чтобы в итоге больше титулов было у меня. Однако я не одержим этим, — приводит слова Надаля Diario de Mallorca. - Я старался идти своим путём, чтобы выступать как можно дольше.



Здоровые амбиции — это хорошо, а чрезмерные — плохо, как и в других жизненных вещах. Слишком большие амбиции могут привести к расстройству, зависти и сделают тебя несчастным. Я считаю, что мне очень повезло.



Если они обойдут меня по титулам, то это случится потому, что они были лучше. Нельзя расстраиваться, если у соседа дом больше или телефон лучше. Я доволен своими достижениями».



19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал, как реагирует на противостояние со швейцарцем Роджером Федерером и сербом Новаком Джоковичем за звание самого титулованного игрока в истории.«На сегодня ситуация такая. У Федерера 20 титулов, у меня — 19, у Джоковича — 16. Я бы хотел, чтобы в итоге больше титулов было у меня. Однако я не одержим этим, — приводит слова Надаля Diario de Mallorca. - Я старался идти своим путём, чтобы выступать как можно дольше.Здоровые амбиции — это хорошо, а чрезмерные — плохо, как и в других жизненных вещах. Слишком большие амбиции могут привести к расстройству, зависти и сделают тебя несчастным. Я считаю, что мне очень повезло.Если они обойдут меня по титулам, то это случится потому, что они были лучше. Нельзя расстраиваться, если у соседа дом больше или телефон лучше. Я доволен своими достижениями».