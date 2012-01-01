На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Надаль — о титулах на ТБШ: Нельзя расстраиваться, если у соседа дом больше
Надаль — о титулах на ТБШ: Нельзя расстраиваться, если у соседа дом больше19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал, как реагирует на противостояние со швейцарцем Роджером Федерером и сербом Новаком Джоковичем за звание самого титулованного игрока в истории.

«На сегодня ситуация такая. У Федерера 20 титулов, у меня — 19, у Джоковича — 16. Я бы хотел, чтобы в итоге больше титулов было у меня. Однако я не одержим этим, — приводит слова Надаля Diario de Mallorca. - Я старался идти своим путём, чтобы выступать как можно дольше.

Здоровые амбиции — это хорошо, а чрезмерные — плохо, как и в других жизненных вещах. Слишком большие амбиции могут привести к расстройству, зависти и сделают тебя несчастным. Я считаю, что мне очень повезло.

Если они обойдут меня по титулам, то это случится потому, что они были лучше. Нельзя расстраиваться, если у соседа дом больше или телефон лучше. Я доволен своими достижениями».

По материалам: Чемпионат.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Макинрой: Раньше в теннисе богом считали Борга, сейчас — Федерера
Надаль: Если дойду до финала Уимблдона, предпочту сыграть не с Федерером
Надаль: Если выйду в финал Уимблдона, то не хотел бы сыграть с Федерером
Рафаэль Надаль: Сегодня Роджер был на голову сильнее меня
Тони Надаль: Джокович — фаворит полуфинала, но у Рафы есть шансы
Стаховский: Я не могу поверить в победу над Федерером
Феррер: «У меня не было ни единого шанса»
Надаль: «Сегодня я играл не так, как обычно играю против Федерера»
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Надаль — о титулах на ТБШ: Нельзя расстраиваться, если у соседа дом больше
Стало известно, сколько заработают победители Australian Open-2020
Клейстерс назвала турниры, на которых сыграет после возобновления карьеры
Рафаэль Надаль считает, что Циципас будет бороться за место в топ-3 рейтинга ATP
Рейтинг ATP. Стаховский и Марченко остались на прежних позициях

Последние новости спорта

11:40

Тренер Джошуа: Если бы Ортису было 28 лет, он точно победил бы Уайлдера 80 | Бокс

11:27

Дэнни Гарсиа смотрит за спину Редкачу: готов драться с Кроуфордом 68 | Бокс

10:59

Арнд Пайффер: Русские всё время говорят — «все против нас»! 98 | Биатлон

10:15

Биатлон. Рождественская гонка-2019: Состав и расписание 257 | Биатлон

10:00

Арнд Пайффер: Проблема русских с допингом всегда скрывалась 104 | Биатлон

09:48

УХЛ. 23-го тур. «Донбасс» разгромил «Динамо», «Днепр» обыграл «Белый Барс» 89 | Хоккей

09:05

Ломаченко принял участие в богослужении в Иерусалиме (+Фото) 103 | Бокс

08:34

Болельщик «Лейкерс» купил два билета на матч с «Клипперс» за $ 35 тыс. 95 | Баскетбол

08:25

Джошуа: Мой приоритет — Уайлдер 96 | Бокс

08:10

НБА. «Филадельфия» обыграла «Милуоки», Лейкерс» проиграл «Клипперс», «Хьюстон» уступил «Голден Стэйт» и другие результаты (+Видео) 154 | Баскетбол

Все новости

ВИДЕО

НБА. Данки Гобера, Гранта и Джонса – в топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Кавай Ленард и Танасис Адетокумбо возглавили топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Энтони Дэвис и Донован Митчелл возглавили топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Кристапс Порзингис и Никола Йокич возглавили топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Леброн Джеймс и Келли Убре возглавили топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Дэмиан Лиллард и Данило Галлинари в топ- 10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Леброн Джеймс и Спенсер Динуайдди в топ-10 моментов игрового дня (Видео)



Топ-новости недели

Норвежка Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Анси; Пидгрушная – 19-я
Норвежец Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Анси; Пидручный – 23-й
Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси; Пидгрушная – 12-я
Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси; Пидручный – 20-й
Меркушина – третья в спринте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Декабрь 2019 (477)
Ноябрь 2019 (427)
Октябрь 2019 (526)
Сентябрь 2019 (547)
Август 2019 (489)
Июль 2019 (434)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги