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Рафаэль Надаль считает, что Циципас будет бороться за место в топ-3 рейтинга ATP
Надаль считает, что Циципас будет бороться за место в топ-3 рейтинга ATPПервая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль после финального матча выставочного турнира в Абу-Даби с греком Стефаносом Циципасом поделился мнением о сопернике. Надаль победил Циципаса со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 7:6 (7:3). Матч продолжался 3 часа 15 минут. По мнению Надаля, в следующем сезоне Циципас будет бороться за место в топ-3 рейтинга ATP.

«Хорошо, что у Стефаноса большие амбиции, — приводит слова Надаля Tennis World USA. - Важно иметь чёткие цели. Нужно понимать, чего сам хочешь. Попасть в топ-3 рейтинга ATP нелегко, много претендентов на высокие места. Многие теннисисты будут бороться за места в тройке рейтинга, безусловно. Стефанос провёл отличную предсезонку, уверен, что он будет в числе претендентов на титулы крупных турниров».
По материалам: Чемпионат.com
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